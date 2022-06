Decisão julgamento Johnny Deep e Amber Heard: Júri tem veredicto

Após seis semanas, o júri finalmente chegou a decisão julgamento Deep e Amber Heard. Johnny Depp ganhou seu processo de difamação contra sua ex-esposa Amber Heard na quarta-feira e o júri o concedeu US $ 15 milhões em danos.

O ator de Piratas do Caribe receberá US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos em seu processo de difamação. O júri também concedeu a Heard US $ 2 milhões em danos compensatórios.

Depp processou Heard em US$ 50 milhões depois que ela escreveu um editorial para o The Washington Post em 2018, no qual se chamava de “figura pública que representa abuso doméstico”. Heard processou Depp por US$ 100 milhões.

Um júri do norte da Virgínia ficou do lado de Johnny Depp na tarde de quarta-feira, descobrindo que a ex-mulher Amber Heard o difamou com alegações de que ele havia cometido violência doméstica.

Depp foi processado por US$ 50 milhões em danos por um ensaio editorial de opinião de 2018 no The Washington Post, no qual Heard disse que se tornou uma “figura pública que representa o abuso doméstico”.

Embora o texto nunca tenha mencionado Depp pelo nome, seus advogados disseram que se referia indiretamente às alegações que ela fez contra ele durante o divórcio de 2016.

