Amber Heard e Johnny Depp veredicto: quando sai o resultado?

A batalha judicial entre Amber Heard e Johnny Depp está em seus estágios finais, com o júri deliberando em Fairfax, Virgínia, antes de anunciar seu veredicto.

Depp processou sua ex-esposa Amber Heard em US$ 50 milhões por um editorial de 2018 que ela escreveu no The Washington Post, descrevendo-se como vítima de abuso doméstico. Ela não nomeou Depp, mas sua equipe afirmou que o ator perdeu muitos filmes devido às alegações.

Heard processou Depp, pedindo US$ 100 milhões, acusando-o de orquestrar uma “campanha difamatória” contra ela.

O julgamento de seis semanas gerou mídia e atenção do público em todo o mundo. No entanto, o veredicto pode demorar mais do que o esperado.

Após um julgamento de seis semanas, todos os olhos estão agora no veredicto do caso Johnny Depp-Amber Heard. Mas é impossível determinar por quanto tempo o júri continuará sua deliberação.

O júri está deliberando antes de chegar a um veredicto. Se os membros do júri decidirem que Heard realmente difamou Depp, ela terá que pagar ao ator US$ 50 milhões. Mesmo que Depp não receba o valor total, sua equipe jurídica saudará tal resultado.

Se o júri decidir a favor de Heard, Depp terá que pagar US$ 100 milhões. O valor também poderá ser ajustado, com base na decisão do júri.

Tanto Amber Heard quanto Johnny Depp afirmam que são vítimas de abuso. No entanto, a opinião pública e os analistas acreditam que o ex-casal de fato foi vítima de um relacionamento tóxico.

Quando começou o julgamento?

Começou em 11 de abril, quando Depp e Heard pintaram um quadro angustiante do relacionamento tumultuado. Ambos os atores se acusaram de abuso físico.

As alegações finais foram feitas em 27 de maio, após o que o caso foi enviado a um júri de sete membros. Terça-feira (31 de maio) foi o primeiro dia completo de deliberação do júri.

