Demitida da Record, Andressa Urach celebra: ‘mudanças são bem-vindas’

Demitida pela Record TV neste mês, Andressa Urach tem publicado uma série de fotos de seu book de modelo. Na legenda de uma delas, comentou a nova fase: “Feliz em seguir novos caminhos e segura do meu destino e decisões”. Recentemente, usou suas redes sociais para anunciar o desligamento da emissora e fez críticas à Igreja Universal do Reino de Deus.

Como Andressa Urach falou sobre o assunto?

No ensaio fotográfico da Studio Models Oficial, a vice-Miss Bumbum 2012 aparece com look formal, composto por blazer e blusa branca. “As mudanças são sempre bem-vindas. Feliz em seguir novos caminhos e segura do meu destino e decisões”, colocou na legenda.

Andressa Urach aproveitou para publicar uma mensagem reflexiva. “Quem foi criado com pouco, não se ilude com muito, eu dou valor as coisas simples e me sinto bem com isso, ninguém é o que veste, muito menos o que tem! Até porque se morrermos agora não levamos nada. Ame as pessoas e as coisas simples da vida, como você trata quem não tem nada a te oferecer revela muito sobre quem você é.”

A modelo recebeu muitos comentários encorajando sua nova trajetória. “Lindaa! Muito amor e muita luz nessa sua nova jornada”, disse o modelo Rodrigo Malafaia. “Essa nova Andressa é apaixonante e inspiradora”, “Procura não se perder. Está linda” e “Continua sendo sensual, mas com descrição e elegância que tá ótimo”, escreveram outros seguidores.

Demissão da Record

Andressa Urach usou as redes sociais para desabafar sobre o desligamento da Record TV e acabou criticando a Igreja Universal do Reino de Deus. A publicação foi deletada horas depois.

“Depois de seis anos de lavagem cerebral em que me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus. Me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de R$ 1,5 milhão e meio que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record”, disse.