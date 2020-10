Dia da bruxas: 11 fantasias inspiradas em filmes e séries para o Halloween

Já estamos em clima de Halloween! Não há como falar sobre a data, comemorada no próximo sábado (31), sem mencionar bruxas icônicas que marcaram presença em filmes e séries, e inspiram muitas fantasias nas festas de Dia das Bruxas.

Quais famosas já se vestiram de bruxas nas telinhas e telonas?

O assunto do momento é Anne Hathaway, platinada e com maquiagem forte no remake de “A Convenção das Bruxas“, que estreou neste mês nos Estados Unidos. Ela vive a Grande Bruxa, papel que foi de Anjelica Houston na primeira versão.

Pretinhos nada básicos marcam presença nos visuais de várias personagens, como Malévola (Angelina Jolie), Mortícia (Anjelica Houston), Wandinha (Christina Ricci), Elvira (Cassandra Peterson) e Bruxa Má do Oeste (Rebecca Mader). Há ainda o uniforme de Hogwarts da Hermione Granger (Emma Watson), as peças vermelhas da Sabrina (Kiernan Shipka) e os figurinos medievais da Rainha Má (Lana Parrilla), da Mary Sanderson (Kathy Najimy), da Winifred Sanderson (Bette Midler) e da Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker). Confira detalhes:

Halloween – Anne Hathaway no remake de “Convenção das Bruxas”

O remake de “Convenção das Bruxas“, um clássico dos anos 90, estreou no dia 22 de outubro nos Estados Unidos pelo HBO Max. Sem previsão de lançamento no Brasil, conta com Anne Hathaway interpretando a Grande Bruxa, papel que foi de Anjelica Houston na primeira versão.

A maquiagem destaca o olhar, com delineado preto, e a boca, com batons escuros. As cicatrizes dos dois lados do rosto chamam atenção, assim como a peruca platinada. Gostou do visual preto e branco da bruxa fashion?

“Convenção das Bruxas” na primeira versão

Na primeira versão do filme “Convenção das Bruxas, foi Anjelica Houston que viveu a Grande Bruxa. Numa das cenas, aparece com peruca escura, batom vermelho e sombra azul. A roupa foi incrementada com luvas e maxicolar, porque as bruxas que se prezam vão sempre além do pretinho básico, né?

Kiernan Shipka em “O Mundo Sombrio de Sabrina”

Kiernan Shipka é uma das famosas que se vestiram de bruxa para atuar. Em “O Mundo Sombrio de Sabrina“, o destaque da caracterização é o cabelo chanel platinado e os lábios com batons escuros. Vermelho e preto costumam marcar presença nas roupas. A quarta e última parte da série deve chegar à Netflix ainda neste ano.

Abracadabra

Lembra do filme “Abracadabra“, de 1993? Batom vermelho e roupas com ar medieval formam a caracterização das bruxas interpretadas por Kathy Najimy, Bette Midler e Sarah Jessica Parker.

Halloween – Angelina Jolie como Malévola

Malévola, vivida por Angelina Jolie nos filmes “Malévola” e “Malévola: A Dona do Mal”, é mais fada do que bruxa. Mas seu visual é de arrepiar e já foi muito copiado para as festas de Halloween. Traz chifres torcidos, próteses de bochechas afiadas e batom vermelho.

Elvira

Cassandra Peterson deu vida à lendária personagem Elvira, que surgiu na década de 1980 e se consagrou com o filme “Elvira, a Rainha das Trevas“, de 1988. Em 2001, foi lançado “As Loucas Aventuras de Elvira“.

Roupas pretas, decotões e peças íntimas à mostra traduzem a sensualidade da personagem. Os longos cabelos pretos, com volume no topo da cabeça, e batom vermelho não podem faltar na caracterização.

“A Família Addams” é a cara do Halloween

Não dá para falar de bruxas sem mencionar as personagens de “A Família Addams”. A atriz Anjelica Huston exibia cabelos pretos longos, pele pálida, batom vermelho e roupas pretas para viver Mortícia.

Tem também a Wandinha…

Wandinha, interpretada por Christina Ricci, segue os passos da mãe Mortícia. Pele pálida, roupa escura e cabelos longos, mas sempre trançados.

Hermione Granger

Ela não tem visual de dar medo, mas é uma bruxa poderosa. Hermione Granger (Emma Watson) aparece sempre de cara lavada e com o uniforme da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde vive muitas aventuras ao lado dos amigos Harry Potter (Daniel Radcliffe) e Rony Wesley (Rupert Grint).

Halloween – Rainha Má de “Era Uma Vez”

A série “Era uma Vez” tem como uma das principais personagens a Rainha Má (Lana Parrilla). A bruxa que aterroriza a vida da Branca de Neve traz figurino glamouroso medieval, com o toque sexy de decotões. A maquiagem reforça o olhar e a boca, sempre com cores escuras.

Que tal a fantasia da Bruxa Má do Oeste?

A Bruxa Má do Oeste, antagonista de “O Maravilhoso Mágico de Oz”, também aparece na série “Era Uma Vez“. Interpretada por Rebecca Mader, tem como principal característica a cor verde na pele. Ela é do tipo de bruxa que vem com o tradicional chapéus pontudo, além de roupas pretas nada básicas.