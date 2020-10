Bruxas, fantasmas e contos de terror podem ser momentos de descontração, como no Halloween, ou histórias reais de violência. Confira como essas lendas se relacionam com alguns locais assombrados pelo mundo!

Casas assombradas: conheça as lendas urbanas e se inspire para montar a sua

As casas assombradas são famosas na ficção, como o lar do palhaço do IT a Coisa, mas engana-se quem pensa que esses contos fantásticos só existem nos filmes e nos quadrinhos. Pelo contrário, essas histórias são também muito famosas na vida real!

Role para baixo para conhecer algumas desses contos e se inspire para criar a sua casa fantasma para o Halloween.

Casas assobradas pelo mundo

Então, que comece o tour mais macabro da internet! Está preparo?

Casas assombradas no Brasil

Em primeiro lugar, vamos conhecer alguns lugares assombrados no Brasil. Confira dois locais que possuem lendas urbanas bem vivas!

Castelinho da Rua Apa (São Paulo)

Esse local é uma casa abandonada na capital paulista, que em 1937, foi cena do crime de Álvaro Reis. O homem matou o irmão, a mãe e em seguida, ele mesmo. Entretanto, reza a lenda que o rapaz possuía duas balas na cabeça.

Logo, até hoje há a suspeita de uma quarta pessoa na cena do crime que nunca foi encontrada. Os moradores do local, desde então, relatam ouvir sons de gritos e pedidos de socorro.

Mercado Modelo (Bahia)

O Mercado Modelo de Salvador abriga túneis que, segundo os locais, possuem barulhos de gritos e pedidos de socorro. Ademais, a lenda levanta a possibilidade que essas vozes seriam os espíritos das pessoas escravizadas.

Casas mal assombradas nos Estados Unidos

O país dos filmes de terror não poderia perder o posto de mais popular no quesito casas assombradas. Afinal, na terra do Tio Sam não só existem locais com relatos de fantasma, como também há diversos museus dedicados ao assunto.

Mansão Bailey (Connecticut)

Primeiramente, essa casa assombrada que fica na cidade de Hartford foi a que inspirou a a série de terror American Horror Story. Dá até arrepio de pensar o porquê!

Mansão Milan (Ohio)

A casa, segundo os moradores, pertencia a uma bruxa praticante. Desde então, a residência é assombrada porque essa mulher foi enterrada embaixo da propriedade.

Mansão da família Oliver (Pensilvânia)

Em terceiro lugar, conheça a propriedade da família Oliver, localizada na cidade de Chester. Reza a lenda que em 1898 a família desapareceu e, desde então, ninguém mais os viu.

Os moradores da cidade afirmam, entretanto, que os membros do clã aparecem nas janelas da construção de vez em quando.

Casas assombradas na Europa

Agora, que tal saber um pouco sobre os locais assombrados na Europa? O continente é famosos pelos seus castelos e sítios medievais.

Casa de Vernescu (Romênia)

Neste lugar funcionava um antigo casino famoso. Devido ao jogo de azar, vários apostadores se suicidaram dentro do local.

Ademais, segundo o moradores, a construção é assombrada por três fantasmas que sacodem os móveis, fazem correntes de ar estranhas e aparecem nos corredores.

Castelo de Edimburgo (Escócia)

De acordo com a crença popular, a atração mais visitada da Escócia também é assombrada! Há relatos de turistas que viram os fantasmas de Lone Piper, que era um tocador de gaita solitário, do tamborileiro do exército Oliver Cromwell, e também de alguns prisioneiros franceses.

Casas fantasmagóricas na Ásia

Por fim, conheça histórias de sítios aterrorizantes no continente asiático! Haja coragem para visitar esses locais.

Museu da Guerra de Penang (Malásia)

Essa casa é tão sinistra que ganhou o “reconhecimento” de um dos lugares mais assombrados da Ásia pela National Geographic. Isso se deve pelo fato de que durante a ocupação japonesa na II Guerra Mundial muitos habitantes foram presos, torturados e mortos no local.

Forte de Bhangarh (Índia)

O forte do século XVII, apesar de não ser uma casa assombrada, já foi moradia de um imperador chamado Madho Singh.

A história mais popular é que Singh pediu permissão a um santo eremita que vivia no local para construir uma cidade. O eremita disse que sim, mas desde que a sombra da casa do imperador nunca caísse em cima do seu refúgio. O que não ocorreu, e como consequência, a cidade sucumbiu em ruínas.

Monte a sua casa assombrada para o Halloween

Agora que você conhece lendas urbanas vivíssimas de casas assombradas, que tal criar o seu conto de terror? A ideia combina com o Halloween, que é o Dia Das Bruxas americano. Os festejos em celebração a data ocorrem todo ano, no dia 31 de outubro.

Passo a passo para montar a sua casa assombrada:

Primeiramente, planeje um mapa onde os visitantes irão transitar. Em segundo lugar, pense na atmosfera. É para as pessoas rirem ou sentirem medo? Isso vai ditar as cores do ambientes, a música e os efeitos. Então, reflita sobre a história que você quer contar. Quem mora na sua casa é um fantasma? Uma vítima de assassinato? Um assassino? Depois que você escolher o seu personagem, você estará pronto para pensar nos adornos. Por fim, peça ajuda dos seus amigos para atuarem no labirinto! Capriche na maquiagem e nos efeitos especiais.

