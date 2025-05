Festival de inverno de Bonito 2025 em agosto: veja programação

Em 2025, o Festival de inverno de Bonito acontece no mês de agosto com grandes nomes da música brasileira

A cidade de Bonito (MS), um dos destinos mais procurados do ecoturismo brasileiro, será palco da 24ª edição do Festival de Inverno de Bonito entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025. O evento, que já faz parte do calendário cultural de Mato Grosso do Sul, reúne atrações musicais de renome nacional e uma programação diversificada voltada para todas as idades.

Quais são as atrações do Festival de Inverno de Bonito?

Neste ano, o Festival de Inverno de Bonito promete atrair visitantes de todo o Brasil com shows de artistas consagrados, como Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e a dupla Guilherme e Santiago, além de uma agenda cultural paralela com espetáculos de teatro, dança, oficinas e atividades formativas.

Confira a programação:

20/08 – Quarta-feira: Elba Ramalho e Maestro Spok

21/08 – Quinta-feira: Titãs

22/08 – Sexta-feira: Samuel Rosa

23/08 – Sábado: Jorge Aragão

24/08 – Domingo: Guilherme e Santiago

O evento deve reunir mais de 100 mil pessoas.

O Festival de Inverno de Bonito foi criado em 1999 para atrair mais turistas para a região. Desde então, o evento tem sido realizado anualmente, e se consolidou no calendário cultural de Mato Grosso do Sul.

O que fazer em Bonito no inverno?

No inverno, a temperatura da água em Bonito se mantém entre 21°C e 24°C, então os turistas também podem aproveitas para conhecer os rios e passeios da região. Inclusive, é neste período que a água fica mais cristalina, já que quase não chove.

Entre as opções há o Rio da Prata, Rio Sucuri, Aquário Natural e Nascente Azul. Outra atração são as grutas e cavernas, sendo a Gruta do Lago Azul a mais famosa. Também vale conhecer o Abismo Anhumas, uma caverna com acesso por rapel e flutuação em lago subterrâneo, e as Grutas de São Miguel, ideais para quem busca um passeio mais leve.

Para quem gosta de trilhas e cachoeiras, o inverno proporciona caminhadas agradáveis e sem o calor excessivo do verão. Locais como a Boca da Onça, Estância Mimosa e o Parque das Cachoeiras oferecem roteiros com várias quedas d’água, mirantes e contato direto com a natureza exuberante da região.

Os balneários, como o Balneário Municipal, o Balneário do Sol e a Praia da Figueira, também são opções no inverno.