Do Bom Dia & Cia até hoje: Priscilla antes e depois

Priscilla anunciou uma nova fase da carreira e além de excluir o sobrenome Alcântara de seu nome artístico, ela também resolveu mudar completamente o visual para poder dar início a outra etapa no trabalho como cantora. O público acompanha a jovem de 27 anos desde criança nas telinhas e já viu ela mudar outras vezes.

Antes e depois de Priscilla Alcântara

Priscilla estreou na televisão em 2005 aos 8 anos de idade com o programa de talentos mirins Código Fama, apresentado por Celso Portiolli no SBT, mas foi um pouco depois, naquele mesmo ano, que a jovem ficou famosa em todo país. Ao ser escolhida para apresentar o Bom dia & Companhia ao lado de Yudi Tamashiro, ela deu início a uma nova fase do programa infantil.

A atração que exibia desenhos para a criançada e também tinha competições valendo prêmio aos fãs que ligavam ficou várias anos sob o comando da dupla. A partir de 2009, eles dividiam alguns dias de programa com Maísa, que já apresentava o Sábado Animado, e também cobria as férias deles.

Nesta época, Priscilla já tinha iniciado sua carreira de cantora. Ela lançou seu primeiro álbum em 2008, intitulado O Início, que trazia faixas como Quem É, Meu Segredo e Águas Cristalinas, e depois também fez Meu Sonho de Criança (2010) pouco depois. Priscilla deixou o Bom dia & Cia em 2013, depois de quase oito anos apresentando o programa.

Após sair do SBT, Priscilla deu grande foco para sua carreira no meio gospel e contou com trabalhos como Pra Não me Perder (2012), Até Sermos Um (2015) e Gente (2018). Neste tempo, ela passou por um período de cabelo loiro e até raspou uma das laterais do cabelo, um de seus visuais mais diferentes. Depois, em 2019, ela lançou Girassol (2019) com Whindersson Nunes que foi um sucesso e apareceu em premiações, programas de televisão e ganhou milhões de reproduções nas plataformas de música.

Neste mesmo período, a cantora deu uma mexida no visual na mesa de cirurgia. Ela revelou em 2019 que fez plástica no nariz, porque não gostava do formato. Outro procedimento estético que a famosa também fez foi preenchimento labial. Ela não revelou ter realizado outras cirurgias e já mostrou nas redes que é adepta da academia para manter o corpo em forma.

Foi em 2021 que a cantora mudou o rumo da carreira e resolveu migrar para o pop. Ela lançou o EP "Tem Dias" e depois o álbum "Você aprendeu a Amar" (2021). Neste mesmo ano, ela foi a grande campeã do The Masked Singer Brasil, em que usou a fantasia de Unicórnio.

Em 2023, ela lançou os singles "Bomba" (2023) e Tudo Pah (2023) e anunciou uma mudança drástica na carreira. Além de abandonar o sobrenome Alcântara e agora atender apenas como Priscila, ela deu tchau ao cabelo castanho e comprido que havia se tornado sua marca nos últimos anos e resolveu cortar no estilo chanel e pintar de vermelho. Ela fez sua primeira aparição com o novo visual nas redes e anunciou que essa nova etapa vai começar com um single lançado com o Bonde do Tigrão.

Confira - Luísa Sonza antes e depois: veja como era a cantora no começo da carreira

Por que Priscilla Alcântara saiu da igreja?

Priscilla já recebeu críticas de evangélicos nas redes sociais por conta de seu afastamento da igreja e a despedida da carreira no mundo gospel. Ela não revelou detalhadamente o que a levou deixar a religião, mas disse entre os motivos que doutrina a impedia de chegar a alguns públicos. No entanto, a famosa já afirmou algumas vezes que continua com sua fé em Deus.

"A religião propõe muitas coisas, boas e ruins. Como o meu maior objetivo é me relacionar com pessoas e tornar a minha mensagem que eu carrego compreensível e acessível, eu drenei tudo que a minha religião me impedia de conectar com o meu próximo ou me afastava de alguma forma. Eu sei que a religião e os próprios cristãos muitas vezes erravam a mão no tratar outras pessoas, por exemplo, as pessoas da comunidade LGBTQIA+", explicou a cantora em entrevista ao Podcast Venus em agosto de 2021.

A famosa completou ao dizer que seu objetivo era tornar a mensagem de Deus acessível a todas as pessoas possíveis e não apenas um grupo.

Leia também - Mudou muito? Antes e depois de Kamila Simioni de A Fazenda 15