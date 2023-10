Quando estreia o The Masked Singer 2024?

Ivete Sangalo segue no comando do The Masked Singer - Foto: Reprodução/Rede Globo

A temporada do The Masked Singer 2024 já tem data para ir ao ar. A cantora Ivete Sangalo retorna como apresentadora da competição musical entre famosos mascarados, que contará também com novos jurados que tentarão adivinhar quem são as celebridades. As informações foram divulgadas durante o evento Upfront Globo 2024, realizado na última quinta-feira, 19 de outubro.

Como vai ser o The Masked Singer 2024

O The Masked Singer volta ao ar em janeiro, em data que ainda será divulgada pela Globo. Essa será a quarta temporada da competição, que fez sucesso ao estrear na televisão brasileira em 2021. Ivete Sangalo segue na apresentação, enquanto o time de jurados sofrerá mudanças mais uma vez.

O humorista Eduardo Sterblitch e o ator Mateus Solano deixam o time de jurados, sendo substituídos pelo comediante Paulo Vieira e por José Loreto, que recentemente interpretou Lui Lorenzo em "Vai na Fé" (2022). Já Sabrina Sato e Taís Araújo seguem na bancada de jurados. A apresentadora se juntou ao time no ano passado, quando foi contratada pela Globo, enquanto a atriz é parte do elenco do programa desde a primeira temporada.

Outra novidade é em relação à repórter de bastidores. A cantora Priscilla Alcantara deixa o cargo e é substituída por Kenya Sade, jornalista que trabalhou nas coberturas de festivais como The Town, Rock in Rio e Lollapalooza no Multishow.

Também foi divulgado que a competição ganha duas novas fantasias para o próximo ano: Cuco e Porquinha. O número de participantes da nova edição deve ser revelado mais adiante.

O programa deve continuar sendo exibido aos domingos. No primeiro ano, o The Masked Singer ia ao ar às terças-feiras, logo após a novela das nove, mas mudou de horário nas temporadas seguintes e assim permaneceu. A competição musical foi bem aceita pelo público ao trazer um formato inédito para a TV brasileira.

O que é o The Masked Singer Brasil?

O The Masked Singer Brasil é um programa produzido e exibido pela Globo, que comprou os direitos do talent show coreano. Para quem não sabe, o formato foi criado na Coréia do Sul, mas, devido ao grande sucesso, foi exportado para dezenas de países.

Famosos são convidados para participarem de uma competição musical, mas não devem revelar suas identidades. As celebridades vestem fantasias extravagantes e se apresentam a cada semana, quando os jurados tentam adivinhar quem está por trás da máscara. Além da poderem ouvir a voz do famoso, ainda são dadas algumas dicas que podem ajudar a desvendar o mistério.

Os participantes se enfrentam em batalhas, e o público escolhe quem deve vencer cada duelo. Os mais votados avançam para a próxima etapa, enquanto os que perderem se apresentam novamente. O júri salva aqueles que julgam serem os melhores e escolhem um para eliminar, que deixa o programa, mas antes tira a máscara e revela sua identidade.

O vencedor da competição leva para casa o prêmio de R$ 250 mil. Vale lembrar que a votação é totalmente gravada e não há votação do público. Quem escolhe o ganhador de cada edição são os jurados.

Três celebridades já venceram o The Masked Singer Brasil nos últimos anos. Foram elas:

1ª temporada: Priscilla Alcantara venceu a primeira edição do talent show, vestindo a fantasia de Unicórnio. Após deixar a apresentação do Bom Dia & Cia, no SBT, a cantora seguiu carreira na música pop.

2ª temporada: David Junior venceu a segunda temporada, usando a fantasia de Dragão. O rapaz já esteve em novelas e séries da Globo.

3ª temporada: Flay foi a ganhadora da terceira edição. A cantora ficou famosa ao participar do Big Brother Brasil 20.

