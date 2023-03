Luísa Sonza antes e depois: veja como era a cantora no começo da carreira

Uma das cantoras pop mais comentadas na web atualmente, Luísa Sonza, 24 anos, mudou bastante seu estilo ao longo dos anos - e não foi só o musical. Por isso, reunimos o antes e depois da artista, que começou sua carreira aos 16 anos.

Luísa Sonza antes da fama

As fotos mostram que a Luisa Sonza mudou ao longo dos anos, o que leva fãs a questionarem se a loira passou por algum procedimento estético. No entanto, a cantora já negou várias vezes que tenha feito alguma cirurgia plástica. O único procedimento que a cantora realizou foi a aplicação de ácido hialurônico nos lábios, o famoso preenchimento labial.

Em maio de 2021, a cantora falou publicamente sobre o assunto em sua conta no Twitter após ser criticada pela aparência. "Eu só coloquei boca e já faz meio ano ou mais que não coloco. Eu só tô mudando porque tô envelhecendo. As pessoas mudam. Pega uma foto sua antiga e uma de agora que você vai ver como a gente muda com o tempo! Nem TUDO é procedimento estético! Mas obrigada pelos elogios", escreveu.

Dona Elisa eu só coloquei boca e já faz meio ano ou mais q não coloco, eu só tô mudando pq tô envelhecendo, as pessoas mudam, pega uma foto sua antiga e uma de agora q vc vai ver como a gnt muda c o tempo! Nem TUDO é procedimento estético! Mas obg pelos elogios ❤️🥰 https://t.co/ROD9uGrUtu — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 30, 2021

Em abril do mesmo ano, ela já havia falado sobre os constantes ataques que recebe na web por conta da aparência. “Pegam uma foto minha sem maquiagem e outra que eu estou de peruca, 15 quilos mais magra, porque emagreci, e forçam uma parada. O nível de ataque está muito pesado. Nem vou mostrar aqui, senão vocês vão vomitar. alam como se eu fosse doente, como se eu tivesse um distúrbio de imagem, sendo que vocês me conheceram quando eu tinha 16 anos e eu já tenho 22. É óbvio que meu rosto mudou e minha maquiagem mudou”, falou em um vídeo publicado em seu Instagram.

