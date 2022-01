De acordo com o site italiano Biccy, a brasileira morreu após complicações da covid-19.

Dona do meme ‘Buonasera’, Natasha Simonini morre aos 34 anos

A Natasha Simonini, dona do meme “Buonasera, Natasha” e “Buonasera, Katuxa”, morreu na Itália aos 34 anos na quarta-feira, 12 de janeiro. A informação foi confirmada por Katuxa Close, amiga da famosa e que também fez parte do vídeo que viralizou. De acordo com o site italiano Biccy, a brasileira morreu após complicações da covid-19.

Quem é Natasha Simonini

Nascida no Brasil, mas morando em Viareggio, Natasha Simonini ficou famosa há um ano com o bordão:”buonasera, Natasha“. O vídeo que originou o meme foi gravado em 31 de julho de 2011, mas só ficou famoso em janeiro de 2021. Nele, Katuxa Close entrevista os convidados de Bambola Star, uma famosa empresária – também brasileira – que mora na Itália há décadas.

O evento em questão é sempre um acontecimento na Itália e reúne diversas personalidades LGBT do Brasil e da Itália para celebrar o ícone da internet e dos negócios. Natasha Simonini, então chega ao evento usando um vestido lilás e é recebida por Karuxa, que cumprimenta: “Buonasera Natasha”, que em seguida responde a repórter: “Buonasera Katuxa”. A convidada, que não fala italiano, responde algumas perguntas sobre a aniversariante em um idioma quase inexistente – mas como muita classe.

Assista o vídeo que viralizou com Natasha Simonini:

Nas redes sociais, amigos lamentam morte de Natasha ‘Buonasera’

Os amigos de Natasha lamentaram a morte da brasileira, vítima de covid, e publicaram mensagens de despedida. “Descanse em paz, querida amiga. Este adeus é de tristeza, saudade e pesar. Este adeus é amargo, revoltante e cruel. É uma despedida que me destroça o coração, pois não é todos os dias que se encontra uma amiga assim tão especial. A vida é injusta e levou você cedo demais. Nunca esquecerei todos os momentos que vivemos e sua força de viver será minha eterna inspiração. Descanse em paz!”, escreveu um seguidor.

“Hoje uma grande pessoa , uma grande nos deixou! Nesse não tenho para descrever a grande tristeza que estou sentindo, uma amiga que me deu mto conselhos! Passamos por inesquecíveis juntas . Nunca me deixou desamparada quando precisei! Te agradeço por tudo minha amiga se hj sou oque sou devo agradecer até! Mas agora você está em um lugar mto melhor , um lugar de luz!”, lamentou um amigo de Natasha.

Oggi non e un buongiorno, durante la notte Natasha Simonini ci ha lasciati😔riposa in pace grande amica e grande eterna djiva🙏❤️ pic.twitter.com/XXIRA4O8cy — Katuxa Close Official (@CloseKatuxa) January 12, 2022

