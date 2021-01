Buonasera, Natasha! Conheça a origem do meme do momento

Buonasera Natasha! Certamente você já ouviu essa frase em 2020, mas muita gente desconhece a origem desse meme atemporal. Nos primeiros dias de 2021, o vídeo de uma brasileira entrevistada na Itália voltou a bombar nas redes sociais. Na imagem, Natasha Simonini desce de um carro de luxo ao chegar para uma festa de aniversário de Bambola Star, quando é parada por uma repórter na entrada do evento que a recebe com o clássico ‘Buonasera, Natasha!’ [boa noite, em italiano].

Como surgiu Buonasera Natasha?

O vídeo que originou o meme do momento foi gravado em 31 de julho de 2011 no aniversário de Bambola Star, uma famosa empresária e influencer brasileira que venceu na vida após se mudar para a Itália há mais de 20 anos. O evento em questão é sempre um acontecimento na Itália e reúne diversas personalidades LGBT do Brasil e da Itália para celebrar o ícone da internet e dos negócios, que faz aniversário em 2 de agosto.

Natasha, uma das convidadas da grande noite, chegou usando um vestido lilás trabalhado na purpurina. “Buonasera Natasha”, cumprimentou a repórter. “Buonasera Katuxa”, respondeu Natasha. Ao questioná-la sobre Bambola, a convidada, que não fala italiano, agiu naturalmente e desenvolveu uma língua própria para sair da situação embaraçosa.

Com classe, postura e sem gaguejar, Natasha disse palavras sem significado algum. No entanto, em alguns momentos ela falou algo como ‘eu conheço a Bombola há bastante tempo e é maravilhoso felicitá-la. Eu quero muitos anos de felicidade e eu quero que repita por muito e muito tempo’.

Quem é Bombola Star?

Bambola Star é uma famosa empresária e influencer brasileira que venceu na vida financeira após se mudar para a Itália há mais de 20 anos. Antes disso, a agora famosa levava uma vida simples no Brasil. Ela nasceu e foi criada até os 11 anos em uma tribo indígena do Acre. Mas, com o passar do tempo, percebeu que queria crescer e começou a viajar por várias cidades do Brasil até se estabilizar no Rio de Janeiro.

Bambola passou parte da adolescência morando na rua e debaixo da ponte na cidade maravilhosa. Tempos depois, fez amizade com uma mulher trans que a deu casa e comida por alguns anos. Já prestes a entrar na vida adulta, aos 17 anos, Star se mudou para Roma, Itália.

No país da pizza, Bambola conheceu um diretor da indústria pornográfica e se lançou na prostituição. A famosa, no entanto, abandonou a carreira no pornô e abriu uma empresa de eventos chamada Star Eventos, em que promove concursos de Miss Trans e festas famosas na região da Toscana, onde vive atualmente.

Devido ao crescimento da empresa de Bombala Star no país, a estrela conseguiu construir um ‘império’ e se tornou referência máxima para o mundo LGBT na Itália. Não à toa que seu aniversário, em 2 de agosto, é um dos eventos mais aguardado do ano no país.

Fama internacional

No Brasil, Bambola Star ficou famosa após publicar um vídeo nas redes sociais em que surge falando o clássico bordão ‘bom dia Brasil, boa tarde Itália’. A frase simplesmente tornou-se referência para diversas situações do dia a dia e é usado em qualquer hora pela empresária através do Instagram, onde soma quase 80 mil seguidores.

Nas redes sociais, Bombola costuma surgir na companhia da cachorrinha, Wendy Star, a quem chama carinhosamente de ‘filha’. Vários famosos passaram a seguir Bambola após a repercussão do meme. Nomes como Miguel Falabella, Pablo Vittar e Taís Araújo acompanham tudo sobre a estrela.