Duda Rodrigues: quem é a namorada do Tiago Iorc?

Tiago Iorc é um artista que de tempos em tempos dá aquela sumida da vida pública e redes sociais. Por isso, tem gente que nem sabe que o cantor de 37 anos de idade namora há alguns anos - e não é a Isabelle Drummond. Saiba quem é a namorada!

Com quem Tiago Iorc namora?

Atualmente, Tiago Iorc namora palestrante mineira Duda Rodrigues. Apesar de serem discretos com o relacionamento, eles já trocaram algumas publicações apaixonadas na web.

A primeira aparição pública do casal foi no Grammy Latino de 2019. A presença da amada deu sorte para o cantor, que venceu a categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa pela faixa Desconstrução na cerimônia.

Além de palestrante, Duda Rodrigues é escritora e mentora de autoconhecimento especialista em trauma. Ela oferece alguns cursos e palestras pagas, como também faz conteúdo gratuito, como o curso Amar cada detalhe meu.

Duda também trabalha com as redes sociais e faz vídeos e publicações em que traz reflexões sobre autoconhecimento, sentimentos, relações, entre outros assuntos. Ela tem 144 mil seguidores no Instagram e mais de 19 mil fãs no Tiktok. Seus vídeos na rede social de vídeos somam mais de 289 mil curtidas.

Além de tudo isso, Tiago Iorc revelou que a namorada se descobriu uma compositora durante a pandemia e até o ajudou no lançamento de seu trabalho mais recente, o álbum Daramô. Em comemoração, o cantor publicou uma foto no Instagram ao lado da namorada do dia em que eles compuseram a canção "Tudo que a fé pode tocar" e elogiou: "uma das nossas favoritas".

Em seu perfil no Instagram, Duda revelou que ela e Tiago Iorc fizeram um acordo e combinaram a regra de todos os dias comporem uma canção durante o almoço, o que resultou em mais coisa boa. Além de Tudo que a fé pode tocar, eles também escreveram lado a lado o single Saudade boa.

O álbum de Tiago Iorc com composições de Duda Rodrigues pode ser encontrado na plataforma de música Spotify e também no Youtube, no canal oficial do músico:

Com quem Tiago Iorc já namorou?

Antes de namorar com Duda Rodrigues, Tiago Iorc esteve em um relacionamento sério com a atriz Isabelle Drummond, este foi o namoro mais famoso do cantor e até se especulava na mídia um futuro casamento entre eles. Os dois ficaram juntos durante quase dois anos e depois disso demorou até que o músico assumisse outro romance publicamente.

O ex-casal já era apontado como affair no final de 2013, mas foi em fevereiro de 2014 que confirmaram o namoro. Em setembro de 2015, o relacionamento chegou ao fim.

Discretos, eles não contaram para o público sobre o término. Dois meses depois, em novembro, a mãe da atriz deu entrevista para a coluna Retratos da Vida do jornal Extra e acabou revelando que a filha estava solteira há dois meses.

Algum tempo após o término com Isabelle, o cantor se envolveu com Bruna Marquezine brevemente. A dupla não chegou a falar para a mídia sobre o romance, mas ele veio a tona certo tempo depois, em 2020.

Em publicação no Twitter, em julho daquele ano, quando Tiago já namorava com Duda, Bruna Marquezine respondeu um comentário em uma publicação do jornalista Leo Dias e revelou que ficou com Tiago Iorc meses depois do final do namoro do cantor com Drummond.

Marquezine deixou claro que eles não ficaram na época em que gravaram o videoclipe de Amei Te Ver, e Tiago ainda namorava com Isabelle, apenas meses depois.

+ iniciativa de chamar uma atriz pra fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020

Entre 2016 e 2017, surgiram boatos que Tiago Iorc estava com a atriz e apresentadora Tatá Werneck. Eles não confirmaram o romance e disseram ser grandes amigos. Porém, a famosa já brincou algumas vezes sobre o assunto e chegou a dizer que o suposto affair foi de "normal pra ruim, normal pra médio" no quadro de humor Entrevista com Especialista em seu programa em novembro de 2020.

