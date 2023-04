Quem é a esposa do Evaristo Costa? Jornalista é discreto na vida pessoal

Quem é a esposa do Evaristo Costa? Jornalista é discreto na vida pessoal

O jornalista Evaristo Costa, 46 anos, é casado com a administradora de empresas e educadora Amália Stringhini, que completou os 46 anos no final de março de 2023. Os dois subiram ao altar em 2008 e são pais de duas crianças.

Quem é Amália Stringhini?

Amália é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em economia (1997 - 2000), segundo seu perfil oficial do Linkedin. Além disso, no Brasil ela também estudou administração e negócios na Universidade Paulista, entre 2007 e 2011, e fez também pós-graduação no Centro Universitário FMU em educação, entre 2013 e 2017.

Amália se mudou com a família para a Inglaterra em 2017, quando conquistou uma bolsa de pós-graduação na área da educação para a Universidade de Cambridge, uma das mais reconhecidas do mundo.

Ela já havia morado no Reino Unido no começo dos anos 2000. Em publicação em agosto de 2017 no Instagram, ao comemorar retorno ao país da rainha, ela respondeu alguns comentários e contou que não "resistiu" ao retorno ao país. "Amo os ingleses, seu humor, sua elegância, sua humildade, sua educação e sobretudo o amor à vida e o imenso respeito e amor ao próximo", escreveu.

A esposa de Evaristo Costa tem um perfil aberto no Instagram com mais de 18 mil seguidores. Ela costuma fazer poucas publicações na rede social - apenas dois vídeos do feed são deste ano - e mantém sua vida pessoal bastante privada.

O casal é discreto e raramente posta fotos e vídeos juntos. As filhas do casal são mantidas fora das redes sociais. Além de não aparecerem em publicações dos pais, não contam com perfis pessoais, nem mesmo fechados.

VEJA | Evaristo Costa tem filhos?

Por onde anda Evaristo Costa?

Desde que saiu da TV Globo, Evaristo Costa só passou por mais uma emissora, a CNN. Depois, ele começou a trabalhar em outros projetos. Hoje, o jornalista é parceiro estratégico e garoto-propaganda da Toro, uma empresa de investimentos.

Além disso, ele coloca em ação seus mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e faz publis para grandes marcas nas redes sociais. Os trabalhos mais recentes do famoso foram para o Ipiranga e a Rexona.

Evaristo Costa estreou na TV Globo como repórter do Mais Você em 1999. Antes disso, aos 19 anos de idade, ele atuou na TV Vale do Paraíba durante algum tempo, hoje TV Vanguarda, uma afiliada da Rede Globo em São José dos Campos, cidade natal do jornalista.

Alguns anos mais tarde, em 2004, a carreira engrenou e ele assumiu a bancada do Jornal Hoje, telejornal vespertino que cravou seu nome nas telinhas do Brasil. Ele foi um dos apresentadores do programa até julho de 2017, quando decidiu sair da emissora e anunciou o fim de sua jornada no canal.

Ele foi contratado pela CNN dois anos depois, em agosto de 2019, em que ficou a frente do CNN Séries Originais, atração que apresentava diretamente da Inglaterra, país em que mora desde 2017. Ele permaneceu no quadro de funcionários da emissora até setembro de 2021 e desde então não ganhou outro programa na televisão, Youtube ou redes sociais.

Leia também - Netos de Marieta Severo são artistas