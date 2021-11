Quem são as ex-namoradas de Cauã Reymond?

Em Um Lugar ao Sol, Cauã Reymond está contracenando com uma de suas ex-namoradas, a também atriz Alinne Moraes. Atualmente, o ator é casado com Mariana Goldfarb, mas antes ele teve uma longa relação com Grazi Massafera, com quem tem uma filha. Relembre os relacionamentos do protagonista da nova novela da Globo.

Alinne Moraes – Ex-namoradas de Cauã Reymond

Alinne e Cauã namoraram há muitos anos atrás. Os dois começaram a relação em 2002 e ficaram juntos por três anos, até o término em 2005.

Os atores começaram a se relacionar após atuarem juntos na novela Da Cor do Pecado – ele como o intérprete de Thor Sardinha e ela como Moa. Eles também tinha o mesmo empresário e estavam sempre juntos. Na época, o motivo do rompimento não foi divulgado à imprensa, mas os atores afirmaram que a relação de respeito e amizade continuava.

Essa não é a primeira vez que eles contracenam juntos após o término. Em 2014, Moraes e Reymond estiveram no filme Tim Maia, dirigido por Mauro Lima, atual marido da atriz.

Grazi Massafera

Em 2007, Cauã Reymond assumiu o namoro com Grazi Massafera. Na época, a atriz contou em entrevista à revista RG que os dois se conheceram nos corredores da Globo e “praticamente começaram a namorar no primeiro encontro”. Após dois anos de relacionamento, os pombinhos foram morar juntos.

Cauã e Grazi se casaram em 2011, em uma cerimônia íntima apenas para familiares e amigos. Em 2012, a ex-BBB engravidou da única filha do casal, Sofia. Um ano após o nascimento da criança. começaram a circular rumores de uma possível crise no casamento. Houve boatos de que Isis Valverde fosse uma possível pivô da separação. Em agosto de 2013, chegou ao fim o relacionamento de Grazi e Cauã.

Com quem Cauã é casado hoje?

Atualmente, o ator é casado com Mariana Goldfarb – os dois estão juntos desde 2016. Eles passaram por altos e baixos na relação, incluindo um término em janeiro de 2018, quando a modelo até chegou a sair do apartamento em que os dois moravam. O casal reatou no mesmo ano e em 2019, trocaram alianças.