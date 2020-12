Veja o elenco de ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ 20 anos depois

A versão de 2001, da série ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo‘ foi a que mais ganhou destaque na tela da Globo. A história escrita por Monteiro Lobato fez parte da infância das crianças e adolescentes dos anos de 2001 até 2007. Assim como a série, os atores que contaram a história de sucesso, até hoje é associada a série, mesmo após 20 anos da estreia. Um grande exemplo é a boneca Emília, lembrada até hoje pela atriz Isabelle Drummond.

Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo

Atualmente com 26 anos, a atriz Isabelle Drummond foi o grande destaque da série que ganhou destaque na Rede Globo. Na trama, ela se caracterizava por reviver a famosa e atrapalhada boneca de pano, chamada Emília. Aliás, a história de Monteiro Lobato girava em torno da boneca à procura de novas aventuras, e seus amigos, Pedrinho e Narizinho. Seu último trabalho foi na novela ‘Verão 90’, em 2019, mas já se prepara para novos projetos na emissora da Globo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pedrinho

A gente cresceu e o Pedrinho já é pai de uma menina, é isso mesmo produção? O ator César Cardeiro ficou na série ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ até 2003, interpretando o personagem Pedrinho, famoso por criar aventuras mirabolantes com os amigos. Atualmente com 30 anos, ele está na novela reprisada pela Rede Record, “Jesus” e em “Amor sem Igual”.

Narizinho

Lara Rodrigues, a intérprete da personagem Narizinho, do nariz arrebitado, atualmente está longe da TV desde 2011. Após o fim da trama, ela até chegou a atuar em algumas produções após como no filme “Se Eu Fosse Você”, mas parece que algo lhe chamou mais atenção. Aos 29 anos, Lara resolveu seguir a função de diretora e tem sua própria produtora. Mas, não descartou retornar à TV. Em uma entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela disse: “Atuar sempre foi a minha primeira opção de profissão, nunca pensei em desistir. Mas fico feliz de ter outras alternativas”

Sítio do Pica-Pau Amarelo – Dona Benta

Dona Benta, vivida pela atriz Nicette Bruno [1933-2020], era a dona do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também a vovó de Pedrinho, Narizinho e de todas as crianças que assistiam ao seriado. Mas, infelizmente, a grande atriz de novela e famosa no teatro, faleceu vítima de Covid-19, aos 87 anos.

Tia Nastácia

A personagem da Tia Nastácia, interpretada pela atriz Dhu Moraes, ganhou vida na segunda versão da série Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na época, ela tinha seus 48 anos. Atualmente, a atriz tem 67 anos e mais de 20 obras realizadas na televisão, como os sucessos de ‘Cheias de Charme’; ‘Morde & Assopra’ e ‘Êta Mundo Bom!’.

Tio Barnabé

O personagem do tio Barnabé, era interpretado pelo ator João Acaiabé. O ator não ficou famoso só neste papel, mas também quando fez parte do elenco do remake de ‘Chiquititas’, como o Chefe Chico. Aos 76 anos, seu último papel foi em “Se eu Fechar os Olhos Agora” em 2019.

Sítio do Pica-Pau Amarelo – Visconde de Sabugosa

O icônico personagem Visconde de Sabugosa, foi interpretado pelo ator Cândido Damm quando ele tinha 46 anos. O personagem nada mais é do que um boneco de sabugo de milho, bastante inteligente por sinal. Aos 65 anos, o artista leva uma vida tranquila na cidade de Laranjeiras em Patos de Minas, com sua esposa e dois filhos.