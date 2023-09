Dumbledore de Harry Potter, ator Michael Gambon morre aos 82 anos

O ator irlândes Michael Gambon, de 82 anos, faleceu nesta quinta-feira, 28 de setembro, e deixou uma legião de fãs. O papel mais conhecido do ator foi o de Alvo Dumbledore na popular franquia Harry Potter, adaptação dos livros de J. K. Rowling, sucesso mundial.

Michael Gambon morreu do que?

O ator Michael Gambon morreu por conta de uma pneumonia. Ele faleceu no hospital, não foi revelado qual, durante o tratamento para a doença. A informação foi revelada pela agente de relações públicas do ator Clair Dobbs em nota oficial para a imprensa. O portal internacional LBC revelou que o texto confirmava a morte do ator e dizia que a família está devastada e no momento pede por respeito e privacidade. Michael Gambon deixou a esposa Anne Gambon, com quem estava casado desde os anos 60, e um filho, Fergus Gambon.

Veterano do cinema e da televisão, Michael atua na frente das câmeras desde os anos 60 e soma diversos trabalhos marcantes no currículo. Seu principal papel da carreira foi o de Alvo Dumbledore, bruxo professor de Hogwarts em Harry Potter. Ele não entrou na franquia logo de cara, pois antes o papel pertencia ao ator Richard Harris, que faleceu em 2002, aos 72 anos.

Assim, Michael Gambon passou a viver o personagem a partir do terceiro filme da fraquia Harry Potter, intitulada o Prisioneiro de Azkaban. Ele seguiu com o papel até o oitavo e último longa da produção, o Enigma do Principe - Parte 2. Os últimos trabalhos de Michael Gambon no cinema foram os filmes Cordelia e Judy: Muito Além do Arco-Íris, de 2019.

Antes disso, ele apareceu em vários filmes, como Johnny English 3.0, Rei do Ladrões, The Death and Life of John F. Donovan, Citizen Lane, The Last Witness, todos em 2018. Suas últimas séries foram Os Crimes de Fortitude, em que esteve em episódios de 2015 a 2018 e a versão da BBC de Litte Women, em 2017.

