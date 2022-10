Ordem cronológica Harry Potter e onde assistir aos filmes da saga

A saga Harry Potter conta a história do menino bruxo em sete livros e oito filmes. Apesar do último longa-metragem ter sido lançado há mais de dez anos, fãs do mundo inteiro seguem aficionados pelo mundo mágico. Nesta sexta, a franquia voltou a ser assunto na web após a morte de Robbie Coltrane, ator que viveu Hagrid. Confira a ordem cronológica Harry Potter e onde assistir aos filmes em 2022.

A franquia “Harry Potter” começou em 2001 com o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, que foi um sucesso imediato e deu início a uma década de filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton e muitos mais.

Veja como assistir a todos os filmes de Harry Potter em ordem de lançamento.

1. “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001)

2. “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002)

3. “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004)

4. “Harry Potter e o Cálice de Fogo” (2005)

5. “Harry Potter e a Ordem da Fênix” (2007)

6. “Harry Potter e o Enigma do Príncipe” (2009)

7. “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1” (2010)

8. “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2” (2011)

1 – Ordem cronológica Harry Potter começa com A Pedra Filosofal

O primeiro livro e filme da saga Harry Potter é a A Pedra Filosofal. O livro foi lançado em 1997 pela autora J. K. Rowling, enquanto o longa-metragem chegou aos cinemas em 2002, apresentando Dan Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint ao mundo.

Aqui, Harry descobre que é um bruxo e parte para Hogwarts pela primeira vez. Lá, ele conhece seus amigos e faz o primeiro contato com o mundo mágico.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes, Apple TV e Amazon Prime Video.

2 – Harry Potter e a Câmera Secreta

A segunda parte da história do bruxinho e A Câmera Secreta. O livro foi lançado em 1998, enquanto o filme foi exibido nos cinemas em novembro de 2002.

Já habituado com o mundo mágico, Harry parte para uma nova aventura. Depois de passar um período terrível de férias na casa de seus tios, ele recebe a visita de Dobby em seu quarto que diz que algo terrível pode acontecer com o garoto caso ele continue estudando bruxaria. Disposto a fazer de tudo para se livrar da família, o menino ignora o alerta da criatura e volta para Hogwarts.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes e Apple TV.

Jamie Campbell Bower Harry Potter: quem foi o personagem

3 – Ordem cronológica Harry Potter: Prisioneiro de Azkaban

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi lançado em julho de 1999 nas livrarias e em junho de 2004 nos cinemas.

Os fãs da saga acompanham o terceiro ano do bruxinho e seus amigos em Hogwarts, até que Sirius Black escapa da prisão de Azkaban, onde esteve nos últimos doze anos, e está pronto para vingar seu mestre Voldemort. O protagonista e seus amigos ainda precisam lidar com os Dementores, que supostamente deveriam proteger Hogwarts mas acabam se tornando ameaças perigosas.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes, Apple TV e Amazon Prime Video.

4 – Harry Potter e o Cálice de Fogo

O Cálice de Fogo é o quarto livro da ordem cronológica Harry Potter. A histórias chegou nas livrarias em julho de 2000 e foi adaptado para as telonas em novembro de 2005.

No quarto ano de Harry e seus amigos em Hogwarts, acontece o torneio de quadribol entre as três maiores escola de magia. Os participantes são selecionados pelo Cálice de Fogo e mesmo não tendo se inscrito, o nome do bruxinho é sorteado e ele precisa competir.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes e Apple TV.

Como está o elenco de O Diabo Veste Prada hoje, 16 anos depois

O quinto filme da ordem cronológica Harry Potter é a Ordem da Fênix. O livro foi lançado em junho de 2003 e o longa-metragem chegou aos cinemas em julho de 2007.

Harry volta para o quinto ano na escola de bruxaria após mais um período de férias terríveis. O bruxinho sofre com a descrença de pais e alunos sobre a volta de Voldemort e ainda precisa lidar com Dolores Umbridge, a nova professora de Defesa Contra as Artes das Trevas, que transforma a vida dos estudantes de Hogwarts em um verdadeiro inferno.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes e Apple TV.



6 – Ordem cronológica Harry Potter: Enigma do Príncipe

O Enigma do Príncipe, sexta parte da história do bruxinho, teve seu livro lançado em julho de 2005. O filme foi lançado em julho de 2009 nos cinemas.

No penúltimo livro, os estudantes de Hogwarts precisam enfrentar as ameaças de Lord Voldemort e seus Comensais da Morte, enquanto Harry e Dumbledore se juntam para tentarem derrotar o vilão de uma vez por todas.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes e Apple TV.



7 – Harry Potter e as Relíquias da Morte

O último livro da ordem cronológica Harry Potter foi lançado em julho de 2007. A obra rendeu dois filmes, que foram lançados em anos diferente. O primeiro longa-metragem chegou aos cinemas em novembro de 2010.

Na primeira parte da aventura final, Harry, Rony e Hermione partem juntos em uma missão para destruir as horcruxes, que são as fontes da imortalidade de Voldemort. Enquanto isso, os Comensais da Morte de Voldemort tomam o controle do Ministério da Magia e de Hogwarts e procuram o bruxinho para um confronto final.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes e Apple TV.



8 – Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte II

O último filme da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte II, foi lançado em julho 2011.

No longa-metragem que marca o fim da saga, finalmente acontece o embate entre Harry Potter e Lorde Voldemort. o bruxinho tem a missão de derrotar o vilão e livrar o mundo do mal. Depois do confronto, há uma passagem de tempo que mostra os protagonistas já adultos.