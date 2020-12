Eita! Andressa Urach diz que sofre ataques de ‘crentes recalcadas’

A modelo Andressa Urach passou a receber críticas de religiosos após sua saída da igreja. Depois de compartilhar sua mudança de visual, e desde que passou a se arrumar mais, ela disse que “crentes recalcadas” estavam julgando sua decisão.

Andressa Urach rebate críticas

Cansada dos comentários, Andressa Urach decidiu rebater os comentários maldosos. “Se você fosse crente de verdade, orava por mim, e não escrevia tanta besteira na minha rede social”, começou ela, nos Stories do Instagram.

“Você acha que para amar Jesus tem que ser feia, ficar de coque e não se depilar? Eu continuo amando Jesus e vou ser loira e linda para o meu marido. As incomodadas podem se retirar”, disparou.

Andressa Urach também voltou a afirmar que as mulheres deveriam se arrumar para os maridos e companheiros, mas acrescentou que deviam ter ‘amor próprio’.

“Você que é crente? sabe por que está há tanto tempo sozinha? Ou por que muitas crentes acabam perdendo o marido? Porque deixa a religiosidade cegar. Homem é visual. Não é porque ele é crente que deixou de ser homem. Fica a dica para você! Se arruma, amor próprio. Se sinta linda, maravilhosa, para você e também para o seu marido”, completa.

Andressa Urach vai se casar?

Embora tenha cancelado a festa que aconteceria nesta quinta-feira (17), Andressa Urach explicou que iria apenas adiar o casamento com Tiago Lopes. Como não terão convidados, a fim de evitar aglomerações por causa da Covid-19, eles mudaram a data por causa do tempo.

“Como vamos fazer a cerimônia ao ar livre, decidimos mudar a data para que não ocorra chuva no dia”, esclareceu. A cerimônia aconteceu na Serra do Faxinal, em Santa Catarina, onde a ex-Miss bumbum mora com o noivo.

Além disso, a ex-A Fazenda, disse que a lua de mel será na República Dominicana. “Estou muito empolgada”, contou. “Thiago é um presente de Deus na minha vida. Com ele me sinto segura e pela primeira vez me sinto amada e cuidada de verdade.”, chegou a dizer em um outro post, no Instagram.

Ex-Miss bumbum desiste de morar em São Paulo

Por causa do novo amor, Andressa Urach, que gostaria de estar no BBB21, desistiu de morar em São Paulo. Ela teria a oportunidade de ser apresentadora, e morar mais próximo do trabalho, mas preferiu ficar com o então namorado.

Eu moro atualmente no Rio Grande do Sul, e em janeiro eu ia embora para São Paulo, pois o Cacau Oliver [assessor e empresário] já tinha fechado um trabalho como apresentadora de TV la”, revelou em post. “Meu amor nao queria ficar longe de mim, pediu para eu não ir embora e, então, ele me pediu em namoro e na hora aceitei.”