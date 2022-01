Elza Soares músicas: relembre a carreira da cantora

A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira (20), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Segundo comunicado da assessoria de imprensa, a artista faleceu de causas naturais. Um ícone da música brasileira, as músicas de Elza Soares fizeram grande sucesso ao longo das décadas.

Carreira de Elza Soares

A famosa era considerada uma das maiores artistas do mundo e foi eleita pela Rádio BBC de Londres, em 1999, como a Voz do Milênio. Também apareceu na lista das 100 maiores vozes da música brasileira da revista Rolling Stone.

Nascida no Rio de Janeiro em 1930, teve uma infância muito humilde. Ela foi obrigada pelo seu pai a se casar aos 12 anos, mas acabou ficando viúva aos 21. Aos 27, já era mãe de cinco crianças. Tempos depois, se casou com o jogador de futebol Garrincha.

Foi apenas em 1953 que ela ingressou na vida artística ao fazer o seu primeiro teste na Rádio Tupi, no programa de calouros de Ary Barroso. Seu primeiro álbum foi lançado em 1960, intitulado Se acaso você chegasse. A partir daí, a artista se tornou um fenômeno em todo o Brasil.

A conexão de Elza Soares com Garrincha era elétrica, mas o alcoolismo do jogador os separou. Ao dirigir bêbado uma noite em 1969, ele se envolveu em um acidente que matou a mãe da cantora. Em 1983, ele morreu; logo depois, assim como o único filho de seu casamento, também em um acidente de carro. Soares desapareceu da vista pública por vários anos, vivendo por um tempo em Los Angeles. Devastada pelo luto e frustrada com sua incapacidade de alcançar o público no exterior, ela considerou acabar com sua carreira.

Mas, incentivada peor Caetano Veloso, ela voltou à apresentação pública. Em 1985 ela lançou “Somos Todos Iguais”. Seus últimos lançamentos foram A Mulher do Fim do Mundo (Circus, 2015), Deus É Mulher (Deckdisc, 2018) e Planeta Fome (Deckdisc, 2019).

“A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, encerra a assessoria em nota.

Músicas de Elza Soares

Relembre as músicas eternizadas na voz potente de Elza Soares, considera a cantora do milênio. Por isso, separamos alguns dos sucessos, como “Malandro” e “Espumas ao Vento”.

Se Acaso Você Chegasse (1960)

Mulata Assanhada (1960)

Eu Bebo Sim (1973)

Malandro (2000)

A Carne (2002)

Espumas Ao Vento (2003)

Volta Por Cima (2004)

Mulher do Fim do Mundo (2015)

Maria da Vila Matilde (2015)

Banho (2018)

