Nasce Uma Estrela é uma história real? Filme tem Gaga e Bradley Cooper

Exibição do filme no Cinema Especial da Globo começa depois do BBB 22.

Nesta quarta-feira (19), a TV Globo vai exibir o filme Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga (35) e Bradley Cooper (47), depois do BBB 22. A trama de romance ganhou quatro filmes desde a década de 1930 e levanta o questionamento, Nasce Uma Estrela é uma história real? Versão mais recente da produção venceu 1 Oscar em 2019.

Nasce Uma Estrela é uma história real?

A história do filme “Nasce Uma Estrela” não é baseado em fatos, é ficcional. A primeira vez que a trama apareceu nos cinemas foi em 1937, este primeiro Nasce Uma Estrela foi estrelado por Janet Gaynor e Fredric March e dirigido por William A. Wellman. Os personagens principais se chamavam Esther/Vicki e Norman.

Mais de uma década depois, em 1954, Nasce Uma Estrela ganhou seu primeiro remake. Desta vez, os protagonistas foram interpretados por Judy Garland, grande estrela do cinema da época, e James Mason.

Em 1976, mais um remake de Nasce Uma Estrela ganhou as telonas, desta vez estrelado pela aclamada Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

Em 2018, a nova versão de Nasce Uma Estrela, que não é uma história real, foi estrelado pela cantora Lady Gaga e Bradley Cooper, que além de interpretar um dos personagens principais, também dirigiu o longa.

Nos remakes de 1954 e 1976 os personagens principais também se chamavam Esther/Vicki e Norman, como na versão original, já no remake de 2018, estes nomes foram substituídos por Ally e Jackson.

História de Nasce Uma Estrela

Com algumas diferenças entre suas quatro versões, a trama principal dos filmes mostra o envolvimento de um músico experiente e uma jovem artista ainda em ascensão. Conforme a carreira da garota começa a crescer, a dele inicia uma queda, o que resulta na perda de sucesso e prestígio.

Prêmios

Todos os filmes de Nasce Uma Estrela conseguiram indicações ao Oscar, uma das premiações mais badaladas da indústria. Apenas a versão de 1954 não chegou a levar nenhuma estatueta para casa.

Nasce Uma Estrela (2018): Venceu o Oscar de Melhor canção Original por “Shallow” e concorreu a Melhor Mixagem de Som, Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Fotografia.

Onde assistir: HBO Max, Now, Google Play Filmes e Youtube Movies

Nasce Uma Estrela (1976): Venceu o Oscar de Melhor Canção Original por “Evergreen”, concorreu a Melhor Fotografia, Melhor Som e Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: HBO Max, Now, Google Play Filmes, Itunes e Youtube Movies

Nasce Uma Estrela (1954): Concorreu a Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Canção Original e Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: HBO Max, Now, Google Play Filmes, Itunes e Youtube Movies

Nasce Uma Estrela (1937): Venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original, concorreu a Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Direção.

Onde assistir: Telecine e Globoplay

Que horas começa Nasce Uma Estrela na Globo hoje (19)?

O filme Nasce Uma Estrela vai começar às 23h00 hoje, quarta-feira (19), na TV Globo, de acordo com a programação oficial da emissora. A exibição do longa metragem será depois do episódio de hoje do BBB 22. O longa tem duração original de 2 horas e 16 minutos e ficará no ar até às 01h20, horário do Jornal da Globo.

Para assistir é só sintonizar na TV Globo de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que usuários assistam gratuitamente a programação em tempo real do canal.

Agora que você já sabe se a história de Nasce Uma Estrela é real, assista o trailer:

