Emma Roberts publica primeira foto do filho recém-nascido

A atriz Emma Roberts, conhecida por seus papéis na série norte-americana American Horror Story, posou com com filho e finalmente revelou o seu nome para os seus fãs!

Nova mamãe de Hollywood, Emma Robert postou a foto do filho em seu Instagram. A atriz foi clicada enquanto embalava a criança, e aproveitou o flagra para revelar o nome do menino na legenda.

“Obrigado 2020 por acertar uma coisa. Nossa luz brilhante Rhodes Robert Hedlund”, escreveu a a atriz Emma Roberts ao postar foto de seu primeiro filho, em sua rede social.

O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o também ator Garrett Hedlund, conhecido por seu papel no filme “Tron: O Legado (2010)”.

A revelação de que seria mãe veio em agosto. A atriz contou suas redes que estava grávida do namorado ao postar uma foto da barriga, além de fotos do ator com a legenda: “Eu… e meus dois homens favoritos”.

A repercussão do nascimento de Rhodes Hedlund em Hollywood

Ao posar com o filho, a atriz foi parabenizada por diversos artistas, atrizes, atores e colegas de trabalho pela chegada do novo integrante na família. Amiga de Emma, a atriz Ashley Benson escreveu: “Amo você, Em! Estou muito feliz por você!”.

Segundo a imprensa norte-americana, o bebê Rhodes nasceu no fim de 2020, logo após o Natal, mas só agora a atriz decidiu compartilhar uma foto do filho com seus fãs nas redes sociais.

O casal comemorou a gravidez em outubro, com um chá de bebê particular que também foi compartilhado nas redes sociais da atriz Emma Roberts. Segundo relatos, o evento teria contado com a presença de artistas como a atriz Kristen Stewart e Camila Morrone.

Famílias Roberts e Hedlund têm sangue artístico

Além de namorar Garrett Hedlund, grande parte da família de Emma Roberts é composta por artistas ou está envolvida com produções de Hollywood. A atriz é filha do ator norte-americano Eric Roberts, e sobrinha da estrela Julia Roberts.

Já Garrett Hedlund é o primeiro da família a estrelar produções de Hollywood. Antes de protagonizar “Tron: O Legado (2010)“, o ator ficou conhecido pelo filme “Tróia (2004)“, onde atuou ao lado do astro Brad Pitt como personagem Pátroclo. O ator esteve também nas produções “Eragon (2006)“, “Peter Pan (2015)” e “Missão Fronteira (2019)“.