Especial de fim de ano de Roberto Carlos vai reprisar show de 2011

O famoso especial de fim de ano de Roberto Carlos não será gravado em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. No entanto, as canções do Rei não ficarão de fora da grade da TV Globo, que vai exibir show gravado em Jerusalém, em 2011. Em 46 anos, esta é a segunda vez que não há apresentação inédita.

Como vai ser o especial de Roberto Carlos?

Para não passar em branco, a TV Globo vai embalar o fim de ano com o espetáculo que reuniu mais de 5.500 pessoas, uma orquestra de 20 músicos e apresentação da jornalista Gloria Maria. Gravado na cidade santa de Jerusalém, foi dirigido por Jayme Monjardim. Uma das surpresas foi o fato de Roberto Carlos ter cantado em cinco idiomas: português, inglês, espanhol, italiano e hebraico.

“Roberto Carlos está sempre presente no fim de ano da Globo, e em 2020 não será diferente, com a exibição de um de seus shows mais emblemáticos, Roberto Carlos – Emoções em Jerusalém. O especial, capturado em 3D com direção artística de Jayme Monjardim, chegou a ser exibido nos cinemas no ano passado e terá sua primeira reexibição na TV desde 2011″, informou a emissora em nota.

A TV Globo explicou o motivo de não fazer uma live com o Rei. “Em função da pandemia, o formato possível seria uma live dos estúdios do cantor, o que a Globo já exibiu duas vezes neste ano, por isso optou-se por ofertar ao público esse show emocionante”, completou. As lives mencionadas foram apresentadas no dia do aniversário dele, 19 de abril, e no Dia das Mães, em maio.

O especial de fim de ano começou a ser exibido em 1974. O cantor não fez a tradicional gravação apenas em 1999, quando sua esposa, Maria Rita, estava em tratamento contra o câncer. Agora, mantém o isolamento como forma de prevenção do novo coronavírus.