Esposa do Rei Charles, Camilla será coroada Rainha?

Camilla Parker Bowles é a esposa de Charles III, que será coroado Rei do Reino Unido neste sábado, 6. O monarca e sua mulher se casaram oficialmente em 2005, mas os dois mantinham um caso extraconjugal enquanto ele ainda era casado com a Princesa Diana, que faleceu em um acidente de carro. Mas afinal, qual será o cargo de Camilla agora?

Camilla será rainha da Inglaterra?

Camilla será coroada rainha consorte dia 6 de maio, na cerimônia que tornará Charles o novo rei. Ela, no entanto, não terá os mesmos direitos que o marido.

Isso porque uma rainha consorte possui o mesmo título hierárquico, mas não tem os direitos políticos e militares do rei. Ela também não tem as mesmas atribuições de uma rainha, como foi Elizabeth II (1926-2022). Quando Charles III falecer, ela não poderá assumir o trono - o primeiro na linha de sucessão é o Príncipe William, filho mais velho do rei.

Na monarquia britânica, não existe rei consorte. O título é concedido apenas para as mulheres, já que há leis que proíbem que homens se casem com rainhas e ganhem o título de rei. Neste caso, os maridos das rainhas são chamados de príncipe consortes, assim como Philip (1921-2021), marido da rainha Elizabeth II.

Camilla e Charles se conheceram em 1971, durante uma partida de polo, e se relacionaram até 1973. Os dois, porém, se casaram com outras pessoas - ela se casou com Andrew Bowles, com quem teve dois filhos, enquanto ele se casou com Diana, e teve os filhos William e Harry.

Charles e Diana se separaram em 1996 após diversos rumores de que ele mantinha um caso com Camilla. Na época, a reputação de ambos despencou, e a nova rainha consorte se tornou uma das pessoas mais odiadas do país. A tensão se acentuou depois que Lady Di faleceu em um trágico acidente de carro em 1997.

Os dois se casaram em 9 de abril de 2005. A cerimônia foi cercada de polêmicas e precisou de uma brecha nas normas da Igreja Anglicana para acontecer.

Ainda hoje, a popularidade Camilla não é a das melhores. Nos comentários da página oficial da Família Real no Instagram, a publicação de Charles ao lado da rainha consorte está cheio de comentários reprovando o novo papel da esposa do rei. Alguns dizem ainda que Lady Di teria sido uma rainha incrível.

Como funciona a linha de sucessão da Família Real?

Camilla está fora da linha de sucessão ao tono britânico. A regra da monarquia estabelece que quando o monarca morre, quem assume o trono é seu filho mais velho. Mesmo se William não quiser assumir, a coroa então seria passada para o príncipe George, seu primogênito.

Mesmo tendo abdicado dos deveres reais, Harry segue sendo o quinto na linha sucessória ao trono. O filho caçula de Charles vem depois de George, Charlotte e Louis, herdeiros de William, e tem poucas chances de ficar coroa.

A linha sucessória segue com os filhos de Harry e Meghan Markle, e só depois segue com os irmãos de Charles, o príncipe Andrew e a princesa Beatrice.

1º - Príncipe William, filho mais velho de Charles

2º - Príncipe George, filho mais velho de William

3º - Princesa Charlotte, segunda filha de William

4º - Príncipe Louis, terceiro filho de William

5º - Harry, segundo filho de Charles

6º - Archie Harrison, filho mais velho de Harry

7º - Lilibet Diana, segunda filha de Harry

8º - Príncipe Andrew, irmão de Charles

9º - Princesa Beatrice, irmã de Charles

