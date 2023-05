Coroação: qual coroa o Rei Charles usará?

Coroação do Rei da Inglaterra será sábado

A coroação do rei Carlos III ocorre no sábado, 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster, mas que coroa o novo monarca deve usar? Continue lendo para saber tudo o que você precisa saber sobre a coroa que o rei Charles usará, incluindo onde ela é guardada e quantos diamantes ela contém.

Que coroa o rei Charles usará na coroação?

De acordo com a tradição, o rei Charles III usará a coroa de Santo Eduardo quando for oficialmente declarado rei durante sua coroação. Esta será a primeira e única vez que Charles usará esta coroa em particular. Feito de ouro maciço e pesando cinco quilos, contém 444 pedras preciosas, incluindo rubis, safiras, granadas e turmalinas.

De acordo com royal.co.uk, a Coroa de Santo Eduardo é, historicamente, usada no momento da coroação e foi usada por Sua Majestade a Rainha Elizabeth em sua coroação em 1953. Foi originalmente feita para a coroação de Carlos II em 1661 e é armazenados com segurança na Torre de Londres.

Preservado entre os trajes de São Eduardo na Abadia de Westminster, esseé o objeto mais antigo da coleção e foi aclamado como o "único grande sobrevivente" dos trajes medievais, de acordo com o The Telegraph.

As principais fatos sobre a Coroa de St Edward incluem:

A moldura de ouro maciço pesa 2,23 kg (quase 5 libras) e é adornada com pedras semipreciosas. Possui gorro de veludo com faixa de arminho.

A Coroa de Santo Eduardo foi feita para a coroação de Carlos II para substituir a coroa medieval derretida pelos parlamentares em 1649, após a execução do rei Carlos I.

O objeto oi encomendada ao ourives real, Robert Vyner, em 1661.

A peça foi usada pela última vez para coroar Elizabeth II em 1953.

Que coroa Camila, Rainha Consorte, usará na Coroação?

Embora ainda não tenha sido confirmado qual coroa Camilla, Rainha Consorte, usará na Coroação, a opção mais óbvia é a peça que pertenceu à Rainha Elizabeth, A Rainha Mãe. Ela também poderia usar a coroa da Rainha Adelaide de 1831, ou a da Rainha Alexandra ou Rainha Mary.

