Quando vai ser a coroação do Rei Charles e quem foi convidado

Carlos III, 74 anos, assumiu o lugar da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022. Agora, finalmente a coroação do rei Charles irá ser realizada no Reino Unido e oficializará de vez o cargo do monarca. O grande evento será no dia 6 de maio de 2023, um sábado.

Como será a coroação do Rei Charles?

A cerimônia será conduzida pelo arcebispo de Canterbury na famosa Abadia de Westminster. Depois da coroação do rei Charles, ele e a rainha consorte Camilla Parker Bowles(75) vão retornar para o Palácio de Buckingham. Esse ritual tradicional é conhecido como "A Procissão da Coroação" e terá outros membros da família real presentes.

De volta a Buckingham, o rei, a rainha e membros da família real aparecerão para o público de uma varanda do Palácio para dar como encerrados os eventos cerimoniais do dia.

Mas o processo de coroação do Rei Charles não parará por isso. Haverá mais nos dias seguintes. No dia 7 de maio, domingo, será realizado o "Coronation Concert", uma apresentação especial transmitida ao vivo do Castelo de Windsor.

Neste mesmo dia, será realizado o conhecido "The Coronation Big Lunch" - O Grande almoço de Coroação, em tradução livre. Neste evento são convidados vizinhos e membros da comunidade para uma refeição especial.

Para encerrar todo o processo de coroação do Rei Charles, no dia 8 de maio, segunda-feira, o público será convidado para participar do "The Big Help Out" - "A Grande Ajuda, em tradução livre. Um evento que incentiva as pessoas a serem voluntárias e realizarem trabalhos na região.

O site oficial da família real informa que em breve serão revelados os meios para assistir ao vivo a coroação do Rei Charles.

Convidados da coroação do Rei Charles

Devido aos últimos eventos tensos na família real, muito se perguntavam se o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle compareciam ao grande evento. Na última quarta-feira, 12 de abril, a presença do filho mais novo do monarca foi confirmada, já Meghan não estará ao lado do marido.

Um representante do palácio de Buckingham informou que a duquesa permanecerá com os filhos na Califórnia, nos Estados Unidos, enquanto Harry irá sozinho na coroação do pai.

Após o anúncio, o portal internacional PageSix explicou o motivo que levou Meghan a declinar o convite. O dia em que está agendada a coroação do Rei Charles, 6 de maio, marca também o aniversário do filho mais velho do casal, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O menino fará 4 anos de idade e o portal conversou com uma fonte próxima da ex-atriz, que afirmou que ela não perderia o aniversário do filho de jeito nenhum.

Nesta manhã de quinta-feira, 13, o portal britânico The Sun informou que apesar de comparecer ao evento, Harry não deve ter nenhum papel formal na coroação do pai e também deve ficar de fora das procissões após a cerimônia.

Esta será a primeira vez que Harry aparece em um evento oficial da família real desde que lançou seu livro "O que Sobra", agora em 2023, em que revela os bastidores de sua vida, além do documentário ao lado de Meghan, da Netflix, que saiu em dezembro de 2022.

O The Sun também informa que o grupo que seguirá com o rei e a rainha na procissão após a coroação será composto por 15 membros da realeza. O príncipe William, o próximo na linha de sucessão, sua esposa Kate Middleton e os filhos dos casal, George (9), Charlotte (7) e Louis (4) estarão presentes. O príncipe Andrew, irmão de Charles, ficará de fora. Os demais nomes não foram divulgados.

Carruagem usada na coroação tem mais de 200 anos

O site oficial da família real britânica revelou que Charles e Camilla seguirão até a Abadia de Westminster para a cerimônia a bordo da "Gold State Coach", que faz parte da história da realeza. Ela tem sido usada em todas as coroações desde 1831 e aparece em jubileus e eventos da família real há mais tempo ainda, desde 1762, ano em que foi construída.

A carruagem foi desenhada por William Chambers e feita pelo cocheiro Samuel Butler.

