Evaristo Costa tem filhos? Conheça a família do jornalista

O jornalista de 46 anos de idade Evaristo Costa sabe o que é a paternidade. O famoso tem duas filhas, a mais velha é Antonella Stringhini Merigo, que em novembro de 2023 completará 12 anos de idade, e a caçula é Francesca Stringhini Merigo, que nasceu no final de abril de 2013 e está próxima de completar 10 anos de idade.

Evaristo Costa e a esposa Amália Stringhini são muito discretos e não postam nenhuma fotos das crianças nas redes sociais. Ao preferir manter a vida privada longe dos holofotes, até fotos e vídeos do casal são raramente publicadas em seus perfis abertos no Instagram.

O jornalista tem mais de 7 milhões de seguidores na rede social e publicações que vão até maio de 2016. Só o que ele mostra sobre as filhas nessas mais de 900 postagens é a tatuagem que fez em homenagem às garotas.

Em março de 2023, ele publicou uma foto dos pés de Francesca e Antonella e escreveu: "Uma homenagem aos dois amores da minha vida".

Amália tem pouco de 18 mil seguidores e também deixa as filhas de fora de seu perfil. Ela conta com um número bem menor de publicações que o marido no Instagram, pouco mais de 100. Um dos poucos posts em que cita as meninas, a mulher de Evaristo Costa postou uma foto própria da infância em comemoração ao dia das crianças de 2016 e usou os nomes das herdeiras nas hashtags.

Alguns perfis de conhecidos do casal comentaram na foto que a caçula da dupla, Francesca, é a cara da mãe, mas não há fotos para comparação na publicação.

Com quem Evaristo Costa é casado?

Evaristo Costa é casado com a administradora de empresas Amália Candido Stringhini desde 2008.

Em 2015, quando as filhas ainda eram pequenas e Amália estava com 38 anos de idade, o casal passou por um susto. Amália teve três AVCs (Acidente Vascular Cerebral) e foi internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A assessora e amiga de Amália, Karla Ichiba, contou ao UOL na época que Evaristo Costa se desdobrou bastante durante o período para suprir a falta da esposa e cuidar de Antonella e Francesca sozinho - que tinham 4 e 2 anos, -e que as levava ao hospital todos os dias para verem a mãe.

Para a felicidade da família, Amália contou com repouso, se recuperou e ficou sem sequelas.

Jornalista alfinetou Virginia Fonseca

No dia 4 de abril, após um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca viralizar, Evaristo Costa soltou uma indireta para a famosa no Twitter. Na gravação, a esposa de Zé Felipe mostrava a dificuldade da filha mais velha em tomar uma vacina, a menina queria o colo da babá e não da mãe.

Em uma publicação que comentava o vídeo na rede social, o jornalista escreveu: "já ouviram falar: mãe é quem cria?"