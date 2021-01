Ex-assessora acusa Nego do Borel de agressão; Entenda os detalhes

Ex-assessora acusa Borel de agressão. Swellen Sauer, que também foi sua namorada, se manifestou em suas redes sociais acerca das recentes polêmicas e acusações que o cantor vem sofrendo de sua ex-noiva, a influencer Duda Reis. Swellen, que anteriormente já havia acusado o artista de ter tentado enforcá-la com um carregador de celular, em 2015, detalhou as agressões que sofreu no passado.

“Passei por situações constrangedoras! Uma vez ele deu um soco na minha costela dentro de uma boate na Barra da Tijuca, onde eu tinha ido para uma gravação do clipe do Mc Tikão, que eu também assessorava”.

Ex-assessora acusa Borel de agressões e infidelidade

Em 2016, Swellen chegou a escrever um livro, “Nasci para ser traída”, onde relata o passado de relacionamentos abusivos que viveu. Em vinte páginas da obra, Sauer conta detalhes sobre o relacionamento com Nego do Borel e descreve a relação como problemática.

Um pouco antes da publicação do livro, Swellen concedeu entrevista para o Ego, onde relatou os casos de infidelidade do artista: “Ele chegava em um show e as pessoas me ligavam ou mandavam mensagem falando: ‘Swellen, ele chegou de mãos dadas com uma loira’. Aí eu ligava, gritava, brigava e ele. E ele, com aquela calma, falava: ‘Swellen, vai dormir”

O lado de Nego do Borel

Em meio a diversas polêmicas e acusações, que envolvem traições, agressões, ameaça, violência doméstica, estupro e até mesmo envolvimento com situações ilícitas, Nego do Borel postou ontem, em seu Instagram, uma foto com a legenda “Eu sei que o Senhor sabe de tudo! Sou pecador e todos nós somos dignos de pena. Que nesta noite o senhor possa visitar o coração de cada um aqui”.

Borel registrou queixa por injúria, calúnia e difamação contra sua ex-noiva, Duda Reis, contra quem também acionou a Justiça. O cantor confirma a infidelidade, mas nega as acusações de estupro, agressão e pede uma indenização no valor de R$ 45 mil por danos morais.

Advogados do artista solicitam uma liminar para que as publicações de Duda Reis sobre o caso sejam excluídas das redes sociais e que ela seja proibida de postar novos vídeos sobre o caso. A defesa ainda alega que as acusações são “irresponsáveis e levianas”, sugerindo que a influencer tenha inventado a história por conta de ódio, ressentimento e dor, em uma tentativa de rebaixar o ex-parceiro”.