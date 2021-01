No mais novo capítulo da história envolvendo os nomes de Duda Reis, Nego do Borel e Lisa Barcelos, um personagem importante aparece para oferecer seu ponto de vista. Desta vez, o pai de Lisa Barcelos, André Carvalho, veio a público pela primeira vez expor a sua opinião sobre o assunto. Desse modo, o homem se dirigiu à página do Instagram Garotxdoblog, e em um vídeo de dois minutos, declarou toda a sua indignação acerca das acusações sofridas pela filha.

O que o pai da Lisa Barcelos disse?

Em um desabafo emocionado, André Carvalho, pai de Lisa, mostrou estar completamente revoltado com os ataques contra a filha. “Covardes! Porque são covardes… Cai de pau em cima dela, o que eu quero ver é falar na cara dela e na minha cara. Chega diante de mim e fala… o que vocês falam, aí, no outro lado da câmera. Porque vocês são covardes!”

Ele ainda citou alguns influencers que teriam comentado sobre a traição, e falou sobre o número de seguidores de Lisa. “Blogueirozinho aí… Falando que a lágrima da minha filha é de crocodilo… Imbecil. Ô seu idiota… Ô seu… Não tem nem denominação. Seu idiota. Você não conhece nem a Lisa Barcelox. Tem só 5 milhões de seguidores só. Só 5 milhões no Instagram. E com gente desativando ela… No Youtube 2 milhões… e o blogueirozinho com 100 mil pessoas, acha que conhece Lisa Barcelox? Tu não conhece nem a Lisa Barcelox, que dirá Lisandra Carvalho Azevedo da Silva, que é a minha filha. Ela eu conheço”, declara.

“Não estou aqui para defender o erro dela. Atenção pessoal que segue ela, pessoal menor de idade: Errou? Conta para os seus pais. Não esconda dos seus pais. Eu ensinei a ela isso e ela fez isso. Em primeiro lugar, ela assumiu o erro. Assumiu. E depois ela pediu desculpa, que é o mínimo que um cidadão de bem pode fazer quando comete um erro. Pachorra é o cacete rapaz!” termina ele.

Lisa Barcelos irá se pronunciar sobre a traição

A criadora de conteúdo Lisa Barcelos também irá se pronunciar sobre o ocorrido. Em seus stories do Instagram, ela escreveu: “Oi galera, boa noite, passando só pra avisar que amanhã às 18h vou fazer o meu pronunciamento sobre essa história toda, peço perdão pela demora, estava tentando me acalmar e absorver tudo isso.”

Relembre o ocorrido

Nesta semana, o caso de traição envolvendo Duda Reis, Lisa Barcelos e Nego do Borel atingiu grandes dimensões. Isso porque, áudios vieram a público, revelando que Nego do Borel teve um caso com Lisa Barcelos enquando ainda namorava Duda Reis. A jovem, no entanto, era menor de idade, e se considerava amiga de Duda.