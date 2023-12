Ex de Tiazinha? Daniel é casado com quem hoje

Daniel, 55, é do time dos casados há mais de duas décadas, o cantor tem um relacionamento longo com Aline de Pádua, 42, com quem tem três filhas. Ao longo da carreira, o músico chegou a ter outros nomes famosos envolvidos em revelações de sua vida amorosa, como até mesmo Tiazinha, que na verdade nega tal relacionamento. Conheça a esposa do cantor e entenda a polêmica com a suposta ex que ele diz ter!

Quem é a esposa de Daniel?

Daniel é casado desde maio de 2010 com a bailarina e modelo Aline de Pádua, mas o relacionamento do casal é bem mais longo do que isso, eles começaram a se relacionar em 2001 e tiveram a primeira filha, Lara, em novembro de 2009. Após subirem ao altar, eles se tornaram também pais de Luiza, em janeiro de 2012 e Olivia, em janeiro de 2022.

Aline comanda a escola de dança Espaço Laluli, além de levar também uma vida de influenciadora digital. No Instagram, ela soma 380 mil seguidores e mostra trechos de sua rotina pessoal e profissional.

Daniel e Aline se conheceram em 1999, quando ela trabalhou como bailarina durante o Teleton, segundo contou o casal em entrevista para o Programa Eliana, em 2020. O músico convidou a jovem para fazer audição para o seu próprio grupo de dançarinos e ela acabou entrando para o time de funcionários dele.

Segundo o músico, no começo, ela não deu muita bola para o famoso, que até então tinha medo de ficar com ele por ser seu patrão, mas depois eles começaram a se aproximar durante o primeiro ano de trabalho de Aline na equipe de Daniel, assim o amor falou mais alto e eles acabaram se relacionando algum tempo depois.

O romance já bateu 22 anos de união e até hoje eles estão juntos, Daniel e Aline trocam muitas mensagens de amor e carinho nas redes sociais e publicam fotos da família em várias ocasiões especiais.

Daniel já se relacionou com Tiazinha?

Em 2014, depois que a biografia de Daniel, Minha Estrada, foi lançada, veio a tona um romance que o músico disse ter tido com Suzana Alves, mais conhecida como Tiazinha, símbolo sexual da década de 1990. De acordo com o livro, ele teria se envolvido com a musa na época em que ela estava no auge da fama e enquanto estava em um relacionamento com Luciana Susi, que não era da mídia.

No entanto, Suzana Alves, a Tiazinha, negou que os dois tenham se relacionado em algum momento. Na época, foi noticiado pelo Extra que ela chegou a mandar uma intimação para Daniel, para que o cantor tirasse seu nome da biografia, mas desistiu por não querer exposição ainda maior do assunto na mídia.

Vários anos mais tarde, em dezembro de 2021, Suzana falou sobre o assunto no podcast Inteligência Ltda e declarou: "eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel [...] Eu acho que ele teve um amor platônico", o que reascendeu o assunto na mídia.

Pouco depois, em janeiro de 2022, com o assunto ainda em alta, ela negou mais uma vez o romance no Instagram e disse que só ficou sabendo sobre as alegações de Daniel depois do lançamento do livro, quando começou a ser procurada pela mídia para comentar o caso dos dois.

"Procurei o Sergio Dantino [advogado] para saber como poderia me defender dessas fantasias criadas por ele, mas a justiça vem do alto, o que ele queria era ibope para vender o livro. Até hoje estou esperando o Daniel me responder sobre a verdade", completou. Daniel não chegou a comentar o caso na mídia depois das negativas de Tiazinha.

