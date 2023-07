Quem é a esposa do Sorocaba? Influenciadora expõe traição

Biah Rodrigues, esposa do Sorocaba, e o cantor são casados há quatro anos. Recentemente, a influenciadora digital voltou a ser assunto na mídia ao expor que foi traída pelo artista enquanto estava grávida do primeiro filho e se recuperava de sintomas da Covid-19. Apesar da infidelidade, os dois seguem juntos.

Qual é o nome da esposa do Sorocaba?

A esposa do Sorocaba é influenciadora digital, somando mais de 1,8 milhão de seguidores em sua página no Instagram. Bianca, de 26 anos de idade, ficou mais conhecida por vencer o concurso Miss Distrito Federal, em 2018, representando a Asa Norte de Brasília.

Além da carreira na web, Biah Rodrigues também cursou faculdade de Medicina Veterinária e trabalha como modelo desde os quatro anos, quando começou a fazer comerciais para a televisão.

Biah e Sorocaba se casaram em dezembro de 2019 em uma cerimônia realizada no interior de São Paulo para amigos e família. No ano seguinte, a modelo engravidou do primeiro filho do casal, Theo, hoje com três anos.

A gravidez da modelo não foi tão sossegada quando desejava. Na época, a esposa do Sorocaba estava se recuperando de complicações causadas por uma plástica do nariz e apresentava sintomas da Covid-19. A influenciadora digital também revelou ter sido traída pelo marido enquanto estava grávida.

A famosa deu seu testemunho em um culto realizado em uma igreja de Campinas no último dia 19 de junho, e o vídeo circulou pelas redes sociais.

"Em seguida, veio um adultério. Chegou num momento muito difícil para mim porque eu estava totalmente debilita, vulnerável, em uma situação de saúde. Eu falo disso com amor e curada, com propriedade porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Me encontrei uma situação em que falei 'E agora? Acabou com a minha vida. Não tem mais casamento, carreira, não tem mais nada", relembrou.

Biah contou que voltou para sua cidade natal e pediu aconselhamento para os pastores. A influenciadora digital decidiu perdoar o cantor, com quem segue casada até hoje.

O que aconteceu com Biah Rodrigues e o cantor?

A esposa do Sorocaba afirmou que refletiu sobre a situação e resolveu retornar para a casa onde vive ao lado do marido. "Voltei para a minha casa, de onde jamais deveria ter saído dando legalidade para o inimigo entrar e fazer o que quiser lá dentro. Afinal, quem tinha que ter saído era ele, não eu, mas a mulher sábia esta em construção a cada dia", disse.

Após a reconciliação, o casal de famosos fez um curso chamado "Cristãos para Sempre". Segundo Biah, foi o próprio cantor quem lhe deu o presente. "Ele tem uma agenda muito extensa. Para eu conciliar, eu pedi de aniversário. Falei 'Amor, meu aniversário está chegando, e eu gostaria muito de fazer um curso. Você não me dá isso de presente?'. Ele tirou um dia da agenda, os pastores vieram de Brasília e fizeram um intensivão com a gente", finalizou.

A segunda filha do casal, Fernanda, nasceu em novembro de 2021 e completa dois anos em breve. Em sua página no Instagram, a modelo publica cliques ao lado da família, além de ensinamentos cristãos e conteúdo sobre a vida de casada.

Sorocaba segue carreira artística ao lado de Fernando, com quem forma a famosa dupla sertaneja. O álbum mais recente da banda recebeu o nome de "On Fire", lançado em março deste ano. O EP deve ganhar uma continuação com mais faixas que vão compor o projeto. Atualmente, a dupla faz shows pelo Brasil com a turnê "Isso É Churrasco On Fire".

