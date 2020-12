Fã pede calcinha de Simone e cantora rebate: ‘toma vergonha’

A cantora Simone, da dupla Simone & Simaria, foi surpreendida com um pedido evasivo de um fã. Imediatamente, ela, que está grávida, respondeu a mensagem ousada.

Saiba a reação de Simone ao pedido ousado

Simone abriu sua caixa de perguntas no Instagram, na intenção de interagir com os fãs. Enquanto respondia, ela selecionou o seguinte comentário: “Me dá uma calcinha sua”.

Rapidamente, a famosa rebateu e deu risada. “Vou te dar vergonha nessa cara véia aí. Cria juízo, bênção! Calçolas ‘veia’ deixa aqui só pra mim”, disse bem-humorada, apesar do pedido inconveniente.

Sertaneja fala da segunda gravidez

Quando estava com quatro meses, Simone chegou a contar que estava em “briga com a balança” por causa da saúde. “Estou caminhando bem com o acompanhamento médico. Tive acompanhamento antes da gestação, pois sou muito baixinha e precisava estar bem para a segunda gravidez”, disse a esposa de Kaká Diniz, à Quem.

Se tratando do filho, Henry, a famosa disse qual foi a reação do irmão mais velho ao saber da gravidez. “Ele está radiante. Sempre me pediu um irmãozinho. Ele vê os primos, filhos de Simaria, e pedia muito para ter também. Quando soube que vinha uma menininha ficou eufórico! Para o Henry já está sendo um momento de muita alegria”, contou.

Qual o nome da filha de Simone e Kaká Diniz?

Os fãs ficaram curiosos para saber o nome da filha de Simone. Após afirmar que a menina se chamaria Maya, eles voltaram atrás na decisão. Em vídeo no canal da artista, no Youtube, o casal contou que o nome da menina será Zaya.

“Kaká queria um nome, eu queria outro, cada parte da família queria um, até que chegamos em um consenso”, explicou a cantora. “O nome no fim é uma mistura. O nome que o Henry gostava era Maya, eu queria Zara, surgiu uma mistura dos dois”, acrescentou o empresário.