Filha de Alok testa negativo para Covid-19 e Romana tem alta

Depois do parto prematuro, Romana Novais recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (04). Para completar as comemorações, Alok informou que a filha Raika, testou negativo para Covid-19.

Após a filha nascer prematura, uma das preocupações, era da criança nascer com Covid-19. Tanto Alok, quanto Romana Novais estão com a doença.

“Recebi esse vídeo da Romana e decidi compartilhar com vocês porque sei o quanto estão torcendo por nós 3. Romana teve alta da UTI e A Raika testou NEGATIVO pra Covid e está muito bem! Só consigo agradecer a Deus, aos anjos da guarda e a todos vocês que vibraram e emanaram energias positivas para nós! Amo vocês! Deus no comando!”, comemorou o DJ.

Entenda o parto prematuro da filha do DJ por causa da Covid-19

Os pais de Ravi, se surpreenderam em terem o segundo herdeiro ainda neste ano. Isso porque, a médica deu à luz ao primogênito em janeiro.

Além do susto pela criança ter nascido prematura, a preocupação cresceu. A menina teve o nascimento precoce devido a complicações por causa da Covid-19.

Para Alok, foi um milagre a fila ter vindo ao mundo saudável. “Jamais imaginei que meus dois filhos nasceram no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos”, relatou.

“Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção Divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa”, explicou Alok.

Alok permanece isolado da esposa e filha após nascimento

Para sua tristeza, Alok contou que permanece isolado da esposa e filha. Nesta semana, ele testou positivo para o coronavírus, enquanto preparava a live que deveria acontecer dia 5. Inclusive, o show foi adiado para o dia 19 deste mês.

“Pessoal, queria agradecer as inúmeras mensagens de apoio e carinho. Estou em casa, isolado. Romana e Raika seguem em observação e estão bem. Daria tudo para ficar com elas, mas infelizmente não posso. Mesmo assim, só tenho a agradecer”, disse ele, nos Stories do Instagram.

