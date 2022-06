Filhos da Beyoncé com Jay Z: como estão Blue Ivy, Rumi e Sir

Filhos da Beyoncé são frutos do relacionamento com Jay-Z - Foto: Reprodução/Instagram/@weareivypark/@essence

Os filhos da Beyoncé fazem tanto barulho quanto a cantora por ondem passam. Os herdeiros da famosa nasceram sob os holofotes e muitos fãs acompanham o crescimento das crianças como se fossem membros da família. Beyoncé se tornou mãe pela primeira vez em 2008 de uma menina e alguns anos depois ganhou gêmeos.

Quem são os filhos da Beyoncé?

Os filhos da Beyoncé são Blue Ivy Carter, Rumi Carter e Sir Carter. A mais velha entre os herdeiros é Blue Ivy, que nasceu em 2012. Em janeiro desde ano a garota completou 10 anos de idade. Em seguida aparecerem Rumi e Sir, que compartilham a mesma idade, já que são gêmeos. A dupla nasceu em junho de 2017 e completou 5 anos recentemente.

Blue Ivy Carter

Beyoncé anunciou que estava grávida de seu primeiro filho no final de sua apresentação no MTV Video Music Awards em 2011 . Em 7 de janeiro de 2012, Bey e Jay-Z se tornam pais quando a pequena Blue Ivy chegou. Ao longo dos anos, Blue se tornou uma superestrela em formação.

Ela apareceu em duas das músicas de seus pais: primeiro no single de 2012 de JAY-Z, “Glory”, e depois na música de 2020 de Beyoncé, “Brown Skin Girl”, da trilha sonora de O Rei Leão: O Presente . Por sua participação no último projeto, Blue ganhou uma infinidade de prêmios, incluindo o BET Her Award de 2020 e a categoria de Melhor Videoclipe do Grammy de 2021. A vitória do Grammy foi histórica para Blue , pois ela se tornou a segunda pessoa mais jovem a receber um prêmio Grammy aos 9 anos de idade.

Sim, a filha mais velha de Beyoncé já tem um grammy na estante. A garota que agora tem apenas 10 anos conquistou sua estatueta no maior prêmio do mundo da música antes mesmo de completar uma década de vida. Ao participar de uma das produções de Beyoncé para seu álbum visual inspirado na trilha sonora de O Rei Leão, Black is King, Blue ganhou a categoria de Melhor Clipe Musical ao lado da mãe com Brown Skin Girl.

A jovem foi premiada em março de 2021, poucas meses após completar 9 anos de idade. Ela se tornou a segunda vencedora mais jovem de um prêmio grammy. A filha de Beyoncé ficou atrás apenas de Leah Peasall, que levou prêmio pela trilha sonora do filme E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? aos 8 anos de idade.

Rumi & Sir Carter

A gravidez de Beyoncé com seus gêmeos Rumi e Sir foi anunciada via Instagram em fevereiro de 2017, e a notícia literalmente quebrou a internet. A cantora de “Halo” exibiu sua barriguinha enquanto posava com um véu verde e lingerie azul e marrom na frente de um buquê de flores. Alguns meses depois, a filha Rumi e o filho Sir nasceram no Ronald Reagan UCLA Medical Center em Calf. em 13 de junho de 2017.

Desde o nascimento dos gêmeos, Beyoncé e JAY-Z mantiveram seus dois pequenos fora dos holofotes, ainda mais do que a irmã mais velha Blue. Felizmente, a mãe de Bey, Tina Knowles, compartilhou um pouco sobre as personalidades contrastantes das gêmeas em uma entrevista de 2019 com a US Weekly. Ela disse que Rumi “vai realmente dominar o mundo”, enquanto Sir “é meio descontraído e relaxado” como o pai JAY-Z.

Quem é o marido de Beyoncé?

Beyoncé é casada com Jay-Z, o pai de seus filhos. A cantora e o rapper e empresário nova iorquino subiram ao altar em 2008 para oficializar a união após cerca de seis anos de namoro. A cerimônia ocorreu em segredo e contava com poucos convidados.

Em 2017, Jay-Z revelou ao New York Times que passou por uma crise no casamento após ter traído a esposa. O cantor admitiu que foi infiel e que o que salvou a relação dos dois foi a terapia. Beyoncé inclusive fala sobre o assunto em um de seus álbuns mais famosos, Lemonade.

Jay-Z revelou que o casal quase se separou. Mas após conseguirem superar o acontecido, permaneceram juntos. Em abril deste ano, eles completaram 14 anos de casamento.

Qual o patrimônio líquido do casal?

De acordo com um levantamento feito pela Forbes em 2021, o patrimônio de Beyoncé gira em torno US$ 440 milhões de dólares. Com a atual cotação do dólar (R$ 5,10) em relação ao real, esse valor seria de mais de 2 bilhões de reais. Já Jay-Z tem uma fortuna ainda maior. O famoso tem um patrimônio que passa de 1 bilhão de dólares. No Brasil, esse valor seria de mais de 5 bilhões de reais.

Uma das canções mais famosas da carreira de Beyoncé tem seu marido ao lado, Crazy In Love. Assista:

Leia também

Filhos de Will Smith hoje: como estão Jaden, Willow e Trey