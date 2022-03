Filhos de Will Smith hoje: como estão Jaden, Willow e Trey

Os filhos de Will Smith hoje já passaram dos 20 anos de idade e muita gente acompanhou o crescimento de cada um. O ator de Hollywood é pai de Jaden e Willow Smith, do relacionamento com a atual esposa Jada Pinkett, e tem também um herdeiro mais velho, Trey Smith, fruto de seu primeiro casamento, nos anos 90.

Filhos de Will Smith hoje

Will Smith já foi casado antes de trocar alianças com Jada Pinkett. De 1992 a 1995, o ator era marido da atriz Sheree Zampino , com quem teve um filho. Apelidado de Trey, o verdadeiro nome do jovem de 29 anos é Willard Smith III.

Hoje o menos famoso entre os filhos de Will Smith, Trey teve uma relação conturbada com o pai durante alguns anos e não cresceu sob os holofotes, como os meios-irmãos. Em 2018, em uma publicação do Instagram, Will revelou que passou por altos e baixos com o filho, que se sentiu ‘traído’ e ‘abandonado’ por causa do divórcio dos pais. “É uma bênção recuperar e restaurar um relacionamento amoroso com meu lindo filho”, escreveu o ator na ocasião.

Trey é DJ atualmente e usa o nome artístico AcE durante suas apresentações. Ele tem uma música ao lado dos outros filhos de Will Smith, Jaden e Willon, a canção se chama Find You Somewhere.

Jaden Smith

Jaden Smith é o filho do meio de Will Smith e vai completar 24 anos em 2022. O rapaz é ator, rapper, dançarino, tem sua própria linha de roupas e está a frente de projetos sociais. Há alguns anos, o jovem lançou um foodtruck que distribui gratuitamente comida vegana para pessoas em situação de rua em Los Angeles. Jaden revelou em 2021 que o projeto também passará de um foodtruck para um restaurante.

A carreira de Jaden na atuação começou com ele ainda novo, quando era pequeno o jovem participou de alguns videoclipes do pai e de 2003 a 2006, Jaden trabalhou na série Elas e Eu. Em 2007, estrelou À Procura da Felicidade ao lado do pai, um dos projetos mais famosos de ambos.

Depois, Jaden esteve na série Zack & Cody (2008) e também nos filmes O Dia em que a Terra Parou (2008) e um de seus maiores sucesso, o remake de Karatê Kid (2010), com Jackie Chan.

Conciliando com a vida no mundo da música ao longo dos anos, o filho de Will Smith também trabalhou na série da Netflix The Get Down (2016 – 2017), no filme Brothers in Atlanta (2016), entre outros. O projeto mais recente do ator é a série animada A Família Radical: Maior e Melhor (2022).

Willow Smith é a única menina entre os filhos de Will Smith hoje

A caçula da família Smith é Willow, a jovem nasceu nos anos 2000 e em outubro deste ano irá completar 22 anos de idade. A jovem já se aventurou na atuação e hoje foca na carreira musical. Um nome em ascensão na indústria da música, Willow estava cotada para abrir os shows de 2022 de Billie Eilish na América do Norte, porém, a artista anunciou pouco antes da turnê que estava fora do projeto, sem explicar com maiores detalhes o motivo.

No cinema, a trajetória da jovem começou com o pai, Willow interpretou Marley Neville no filme Eu Sou a Lenda, em 2007. Na época com 7 anos de idade, a garota viveu a filha do cientista Robert Neville, papel de Will Smith. Logo depois, ela atuou no filme Kit: Uma Garota Especial (2008) e também emprestou sua voz para a animação Madagascar 2: A Grande Escapada (2008).

Um dos lançamentos mais recentes da cantora foi a canção Meet me At Our Spot, com Tyler Cole:

