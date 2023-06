Filhos de Marcos Frota: conheça os 4 herdeiros do ator

Longe das novelas há alguns anos, o ator Marcos Frota está prestes a retornar os holofotes com a estreia da reprise de Mulheres de Areia, um dos maiores sucessos de sua carreira, em que viveu o personagem Tonho da Lua. A vida pessoal do ator também chama a atenção do público e na época em que gravava a novela, Frota perdeu a esposa, mãe de três de seus quatro filhos. Conheça os herdeiros do artista de 66 anos!

Amaralina - filhos de Marcos Frota

Amaralina Frota nasceu em 1984 e é fruto do primeiro casamento do ator, com a empresária Cibele Ferreira, que faleceu em 1993 em um acidente de carro, época em que o famoso gravava a novela Mulheres de Areia. Eles eram namorados desde a adolescência e ficaram juntos por quase duas décadas, de 1976 até o ano da morte da empresária.

Amaralina seguiu os passos do pai e entrou para o mundo das artes. Ela se tornou atriz, produtora e videomaker, e já trabalhou na produção do festival de música Rock in Rio. Além de mostrar parte de seu conteúdo no Instagram, ela também tem uma conta no TikTok com mais de 22 mil curtidas em seus vídeos, que na maioria são gravações de humor e trends da rede social.

Apoena é filho de Marcos Frota com Cibele

Apoena nasceu em 1981, e também é herdeiro de Marcos Frota com a primeira esposa. Apoena mora nos Estados Unidos, é músico e faz parte da band Rann, que tem canções como When I'm Lucky, com mais de 150 mil reproduções no Spotify, e Darkest Eyes, que passou das 100 mil reproduções na plataforma de música.

Apoena é o único filho de Marcos Frota que transformou o ator em vovô até agora. Casado com a compositora Pam Steebler, ele já é pai de três crianças, Dom, Julian e Arthur.

Tainã - filhos de Marcos Frota

Tainã Frota é o terceiro filho de Marcos Frota, também fruto do casamento com Cibele Ferreira. Ele nasceu em 1990 e assim como o irmão Apoena, trabalha com música. Tainã é compositor e realizador audiovisual e mostra ao público alguns de seus projetos nas redes sociais. Além disso, ele também já trabalhou na equipe de produção do Caldeirão.

Em 2021, ele se casou com Anna Guida, que atua na área da comunicação e já trabalhou na equipe de edição do Big Brother Brasil. Além disso, a rede social da nora de Marcos Frota mostra que ela tem um canal no Youtube e outros interesses como arte terapia, mitologia e cosmogonia.

Davi é filho de Marcos Frota com Carolina Dieckmann

Davi é o filho mais novo do ator Marcos Frota. O rapaz de 24 anos de idade nasceu em 1999 e é fruto do segundo casamento do famoso, com a atriz Carolina Dieckmann. Eles juntaram as escovas de dentes alguns anos após a viuvez de Frota e ficaram juntos até 2004.

O rapaz se formou nos Estados Unidos, país em que sua mãe Carolina Dieckmann viveu por seis anos, e é bastante discreto. Davi não é do mundo das artes como os irmãos mais velhos e nem redes sociais tem. Ele aparece em alguns cliques raros nos perfis dos familiares.

Marcos Frota já revelou algumas vezes na mídia que antes do nascimento de Davi, Carolina Dieckmann teve outra gravidez, mas a atriz sofreu um aborto espontâneo do primeiro filho do casal.

