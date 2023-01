Filhos de Carolina Dieckmann: conheça a família da atriz

A atriz Carolina Dieckmann, 44 anos, é mãe de dois meninos. O filho primogênito é fruto do relacionamento da global com Marcos Frota, de quem se separou em 2004. O segundo herdeiro da global é filho de Tiago Worcman, atual marido da loira. Conheça a família da famosa.

Quantos filhos a Carolina Dieckmann tem com Marcos Frota?

Carolina Dieckmann tem um filho com Marcos Frota. O rapaz se chama Davi, hoje com 23 anos, e vive no anonimato ao contrário dos pais famosos. Ele também não está presente nas redes sociais.

Desde que se formou no Ensino Médio em 2019, o rapaz morava em Miami, nos Estados Unidos, ao lado da mãe. A atriz retornou ao Brasil recentemente para interpretar Lumiar em Vai na Fé - o DCI não encontrou informações se o jovem voltou ao país com Carolina ou segue morando no exterior.

Davi faz raras aparições públicas ao lado do pais. Em setembro do passado, ele acompanhou a mãe em alguns shows do festival Rock in Rio, na capital fluminense.

Dieckmann e Marcos Frota foram casados por sete anos, entre 1997 a 2004. Em entrevista ao podcast Abroader, no YouTube, em setembro do ano passado, o ator relembrou que sofreu muito com o fim do casamento. "Ela foi embora da minha casa. Foi doído, muito doído. E foi uma fratura exposta, porque a imprensa acompanhava tudo. Todo dia eu tinha que falar sobre a separação, me explicar. Tinha fotógrafo na porta de casa. Foi difícil", disse.

Quem é o pai do segundo filho de Carolina Dieckmann?

A atriz também é mãe de José Worcman, fruto do casamento com seu atual marido Tiago Worcmann. O garoto hoje tem 15 anos de idade e também vive fora dos holofotes.

O filho caçula de Carolina Dieckmann aparece de vez em quando no Instagram da mãe - no ano passado, a atriz se derreteu ao comemorar o aniversário do herdeiro. "Filho, você é um sol, o meu sol todinho, meu infinito leãozinho. Que maravilha ver você crescer tão cheio de personalidade, saudável e feliz, rodeado de gente que te ama tanto, gostando mais do dia que da noite e da vida do que da tela", escreveu.

A atriz é casada há 19 anos com o diretor de televisão Tiago Worcman. O executivo já passou por importantes companhias como MTV Brasil, Paramount Channel, Fox, TV Globo e GNT. Os dois estão casados desde 2007, ano de nascimento do filho do casal.

Tiago também é bastante discreto. Ele mantém um perfil privado no Instagram para apenas família e amigos, com um pouco mais de 300 seguidores.

Qual a idade de Carolina Dieckmann?

Carolina Dieckmann hoje tem 44 anos de idade. A atriz trabalha na Globo desde 1993, quando fez sua estreia na televisão com o seriado Sex Appeal aos 15 anos. Desde então, ela se tornou uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira.

Antes de Vai na Fé, a atriz passou anos morando nos Estados Unidos. Seu último trabalho na emissora havia sido em 2018, quando ela interpretou Afrodite em O Sétimo Guardião (2018). Cinco anos depois, a loira retornou ao Brasil e às novelas para interpretar Lumiar na nova trama das 19h.

A personagem é uma advogada bem-sucedida casada com Ben (Samuel Assis). Os dois se conheceram na faculdade de Direito e se casaram, construindo juntos carreiras de sucesso na área da advocacia. Ela também dá aula na faculdade onde Guiga (Mel Maia) e Jenifer (Bella Campos) estudam.

Lumiar vive uma relação conturbada com os pais, que são totalmente o oposto da filha. O casal de neo-hippies nomeou a filha com o mesmo nome da cidade onde vivem, um local pacífico e com muita natureza.

Vai na Fé vai ao ar de segunda a sábado, às 19h45, horário de Brasília, na Globo.

