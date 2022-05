Filhos do Paulo Gustavo: quem é o Gael e quem é o Romeu?

Gael e Romeu são filhos do humorista Paulo Gustavo, morto no ano passado vítima de covid-19, e do dermatologista Thales Bretas. Os dois têm 2 anos de 8 meses de idade, mas não são gêmeos, apesar da grande semelhança física. Eles foram concebidos com óvulos da mesma doadora, mulher que os pais das crianças desconhecem.

Quem são os filhos de Paulo Gustavo?

Geneticamente falando, Gael é filho de Paulo Gustavo e Romeu é filho de Thales Bretas. Foram gerados cinco embriões com o sêmen do humorista e outros cinco com o do médico. Duas mulheres, nenhuma delas doadora dos óvulos, foram as barrigas de aluguel. O processo foi todo feito nos Estados Unidos.

Os garotos não são gêmeos. Romeu nasceu em 3 de agosto de 2019, enquanto Gael veio ao mundo dez dias depois, no dia 13. Eles nasceram em San Diego, na Califórnia. O plano inicial era que ambos nascessem no mesmo dia, mas uma complicação com a progenitora de Romeu fez com que o parto fosse adiantado – o bebê ficou alguns dias na UTI devido à problemas respiratórios.

Essa foi a segunda tentativa do casal de gerar filhos por barrigas de aluguel. Em 2017, a mulher contratada para o procedimento engravidou de gêmeos, mas entrou em trabalho de parto muito antes do esperado e as crianças não sobreviveram.

Foi apenas em 2019 que o procedimento foi bem-sucedido. “Foi a experiência mais linda e desafiadora do nosso casamento. Dois filhos e dois pais”, disse Thales durante uma campanha publicitária no Dia dos Pais do ano passado.

Na foto, Romeu está à esquerda, de laranja, e Gael à direita, de verde.

Thales Bretas fala sobre morte de Paulo Gustavo e relação com os filhos

Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima de covid-19. Desde então, Thales divide a criação dos filhos com Déa Lúcia, mãe do humorista.

Em entrevista à Ana Maria Braga nesta terça-feira (3), véspera do aniversário de um ano da morte de PG, Thales contou que as crianças ainda não compreendem muito bem a morte do pai. O dermatologista conta que mostra vídeos e fotos do humorista para as crianças, mas a ausência do humorista ainda não está clara para eles.

“O Romeu era muito apegado no Paulo. O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Sinto que quando eu comento do papai Paulo e falo que agora ele tá no céu e é uma estrelinha olhando pra gente, ele muda de assunto, sai de perto, sinto que ele se incomoda de alguma forma”, contou.

Thales conta que tenta manter a figura do ex-marido viva e que um dia Gael e Romeu vão entender que Paulo Gustavo agora está no céu brilhando por eles.

Um dos mais famosos humoristas do país, a morte de Paulo Gustavo, conhecido pela trilogia de filmes ‘Minha Mãe É Uma Peça’, comoveu todo o Brasil. PG foi internado em decorrência da covid-19 em 13 de março e faleceu em 4 de maio.

No Carnaval deste ano, Paulo foi homenageado pela escola de samba São Clemente, do Rio de Janeiro, cujo enredo do desfile foi Minha Vida É Uma Peça.

