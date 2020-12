Flávia Alessandra mostra corpo sarado e dispensa filtros

A atriz Flávia Alessandra agitou a web com as fotos que compartilhou em seu Instagram nesta sexta-feira (11). Curtindo a piscina e casa, de biquíni, a esposa de Otaviano Costa mostrou as belas curvas.

Flávia Alessandra posa de biquíni

Em seu Instagram, Flávia Alessandra exibiu o corpo sarado. Sendo assim, ela chamou atenção, e ficou de costas, deixando o bumbum à mostra no biquíni azul. Para acrescentar ao look, ela usou um chapéu de palha e óculos de sol.

“Tudo azul por aqui”, escreveu a atriz, na legenda da publicação. Fora a beleza, a famosa também ostentou a cobertura de luxo em que mora com a família, no Rio de Janeiro.

Cobertura de Flávia Alessandra

Localizada na Barra da Tijuca, a cobertura luxuosa de Flávia Alessandra é avaliada em R$17 milhões, segundo a revista Marie Claire. Espaço é o que não falta, afinal são 800 mª.

Atriz revela detalhes da relação com Otaviano Costa

Para o jornal O Globo, Flávia Alessandra revelou que para o casamento não esfriar, eles tentam manter o romantismo.

“É preciso tomar cuidado e preservar um tempo para a gente namorar e não ficar só de pai e mãe. Nós buscamos isso, mesmo que seja em casa. Mais de uma vez por semana, a gente faz questão de abrir um vinho, come um queijinho, assiste a um filme ou a uma série no quarto, coloca o papo em dia e se curte”, contou a mãe de Giulia Costa.

A artista destacou que o casal tem suas fantasias. “A mensagem que eles passam é a importância de aceitar o ser amado, essa é a base de um relacionamento. Todo casal tem as fantasias, eróticas ou não. Realizei algumas, como casar fora do Brasil”, contou ela, detalhada as viagens que fizeram.

Flávia Alessandra fala sobre boa forma aos 46 anos

Por gostar de uma rotina saudável, ela revelou como faz para manter o corpo em forma. “Pratiquei esporte e mantive uma alimentação balanceada ao longo da vida. Atualmente, tenho um personal e me exercito duas vezes por semana. Procuro sair da rotina, gosto de fazer trilha, cross fit, treino na praia. Também pratico pilates e ioga. Durante a semana, só como grelhados, saladas e legumes. A partir de sexta na hora do almoço, eu me solto. Adoro comida pesada, feijoada, dobradinha, carne-seca com aipim, friturinha e cervejinha. Também amo doce e não posso ver uma lata de leite condensado aberta”, afirmou também na entrevista.