Flávia Alessandra posa nua e enrolada em um lençol, veja o vídeo

Flávia Alessandra ‘quebrou’ a internet na última sexta-feira (18). A atriz do elenco estrela da Rede Globo, compartilhou em sua rede social do Instagram, os bastidores de um ensaio nu, pra lá de sensual em que ela fez. Nele, ela posa completamente nua, cobrindo metade do corpo apenas com um lençol.

A atriz, de 46 anos, compartilhou um vídeo do making of da gravação, onde é possível ver os bastidores do ensaio nu. Na publicação, ela ainda brinca dizendo: “Postei e sai correndo…”.

O que Flávia Alessandra faz para manter a boa forma?

Quem acompanha a atriz através das redes sociais, já sabe a resposta. Mas, para aqueles que não seguem Flávia, a gente revela um dos ‘segredinhos’ que ela tem para conseguir manter um corpão, principalmente em tempos de pandemia. Para manter a boa forma, a atriz, que voltará ao ar na TV em 2021 na segunda etapa de “Salve-se Quem Puder”, costuma mostrar o seu dia-a-dia para os fãs e seguidores. Nele, Flávia Alessandra compartilha os momentos em que passa na academia, fazendo exercícios físicos. A atriz, que é mãe de Giulia, fruto do relacionamento com Marcos Paulo [1951 – 2012] e Olívia, do seu casamento com o ator e apresentador Otaviano Costa, segue a risco o compromisso com os exercícios.

Durante a pandemia, ela não deixou de se cuidar e sempre podia ir para a academia, na cidade do Rio de Janeiro, onde mora. Mas, quando o isolamento chegou, ela continuou os exercícios através de lives no Instagram. Quem também puxou o gosto de se cuidar da mãe, foi a primogênita, a atriz e estudante de cinema, Giulia. Em seu perfil oficial, ela mostra aos seus seguidores sua rotina de exercícios, assim como também da prática de yoga.

Veja o vídeo:

Covid-19

Esse é um tema que nunca está em falta neste ano de 2020, infelizmente. Como outros muitos atores da televisão brasileira, a atriz Flávia Alessandra também passou um período reclusa, devido a doença. No final de novembro, ela confirmou através do Instagram que estava com Covid-19. Na ocasião, ele escreveu: “Sim, estou com covid e graças a Deus, muito bem, sem sintoma algum e já passei pela fase mais crítica! Em breve estarei pronta pra retomar a vida e os trabalhos”.

“Quero muito agradecer o carinho que tenho recebido. Quanto amor, gente! Estou em casa, claro, em total isolamento – nada de contato nem mesmo com a minha família. Cuidem-se! Ainda estamos diante de um vírus muito desconhecido”, continuou a atriz, que teve que pausar as gravações da novela ‘Salve-se Quem Puder”.