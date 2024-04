Fora do SBT: Eliana vai para a Globo?

Eliana, 50 anos, vai deixar o SBT após 15 de contrato. O anúncio foi feito na segunda-feira, 1 de abril, pela própria emissora. Agora, o público quer saber: Eliana vai para a Globo?

Eliana na Globo?

Com a saída do canal do Silvio Santos, uma das suspeitas do público é que Eliana vá para a TV Globo, e os rumores de haveria uma migração não são de agora.

No ano passado, a loira participou do Criança Esperança ao lado de Angélica e Xuxa, mas a própria apresentadora desmentiu o boato. À época ela disse que estava feliz no SBT e que não tinha recebido nenhuma proposta.

Até o momento, ela não informou qual será seu destino, e só informou que seu contrato vencerá em junho. Mas a verdade é que o nome da loira já apareceu como alternativa para as manhãs da emissora carioca.

A apresentadora Eliana recebe R$ 920 mil por mês no SBT, além de faturar campanhas publicitárias em seu programa de domingo no canal de Silvio Santos, segundo apuração do jornalista Lucas Pasin, do UOL.

Quem vai ficar no lugar da Eliana no SBT?

O nome do substituto de Eliana ainda não foi divulgado, mas o que sabemos é que encontrar alguém para comandar as tardes de domingo na emissora será um desafio. Uma opção é que faixa tenha exibição de filmes de sucesso.

Atualmente, o programa da Eliana começa às 15h15, logo depois de Domingo Legal com Celso Portioli. O semanal só termina às 19h15, com o Roda Roda Jequiti.