Namorados de Xuxa: Pelé, Senna e outros amores da rainha

Ao longo de seus 60 anos, Xuxa teve relacionamentos com estrelas do esporte e da televisão brasileira. Relembre quem foram os namorados da Xuxa e com quem ela é casada atualmente.

Pelé - Namorados de Xuxa

Xuxa conheceu Pelé quando tinha apenas 17 anos de idade, na década de 80. Na época, o jogador de futebol estava com 40 anos e havia se separado há algum tempo de Rosemeri Cholbi, com quem teve três filhos.

A loira e o rei do futebol se viram pela primeira vez ao posarem para a capa da revista Manchete ao lado de Luiza Brunet. Depois da sessão de fotos, os dois conversaram por telefone, mas a dupla não deu início a um relacionamento logo de cara, porque o atleta descobriu que a loira era virgem, segundo Xuxa relatou em seu livro Memórias, de 2020. O craque não queria a responsabilidade de "ser o primeiro homem" da famosa e por isso não rolou nada entre eles.

Porém, em seguida a apresentadora teve um breve relacionamento com outra pessoa de sua idade (cujo o nome ela não revela no livro) e perdeu a virgindade. Depois disso, começou a namorar oficialmente com Pelé. Eles ficaram juntos durante 6 anos e Xuxa revelou também em sua obra de memórias que precisou lidar com muitas traições durante o relacionamento com o jogador de futebol.

Ayrton Senna - Namorados de Xuxa

Depois de Pelé, Xuxa namorou com o piloto de Formula 1 Ayrton Senna. O relacionamento durou entre 1988 e 1989, mas foi marcante para a famosa e gerou muito barulho na mídia na época. Em seu livro, a rainha dos baixinhos disse que foi procurada pelo piloto, que entrou em contato com diretores da Globo até conseguir o telefone da loira.

A apresentadora não ficou muito animada com o convite para sair de Ayrton logo de cara, mas depois acabou se encontrando com o famoso e não demorou muito para se apaixonar. A famosa relata no livro que a dupla parecia "adolescentes apaixonados", que tinham muita cumplicidade e uma grande ligação. No entanto, o relacionamento não deu certo por causa das agendas lotadas.

"Percebemos que a gente não conseguiria, naquele momento, sermos presentes um na vida do outro. E combinamos que iríamos trabalhar muito, focar nisso, até que, no futuro, a gente pudesse ter uma vida um pouco mais calma", comentou. Porém, eles não voltaram a namorar, em 1993 Ayrton começou a se relacionar com Adriane Galisteu e no ano seguinte o piloto sofreu um acidente e morreu.

Luciano Szafir é pai da Sasha

Em 1997, Xuxa começou a se relacionar com o ator Luciano Szafir, com quem ficou por mais de uma década. Segundo contou Szafir ao programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, em 2020, antes do romance nos anos 90, eles já haviam se relacionado por cerca de 3 meses anos antes, quando ela tinha 23 anos e ele 18 anos, mas a apresentadora era muito mais madura que ele e por isso o namoro não deu certo.

Já na segunda tentativa, ambos estavam em momentos diferentes da vida e o romance engrenou de vez. Em seu livro de Memórias, Xuxa revela que Szafir não queria filhos antes do casamento, mas que ela não tinha desejo de subir ao altar. O casal discordou em um primeiro momento e a famosa até recorreu a um médico especialista em fertilização in vitro para saber de suas possibilidades. Mas Luciano acabou mudando de ideia e então eles tiveram uma criança.

A filha do casal, Sasha, nasceu em 1998. Ela é a única herdeira da apresentadora. Luciano e Xuxa ficaram juntos até 2009, quando decidiram cortar relações.

Com quem Xuxa está hoje em dia?

Hoje, Xuxa está em um relacionamento sério com o cantor, ator e apresentador Junno Andrade, de 59 anos. Eles estão juntos desde novembro 2012, época em que o famoso esteve no extinto programa da Globo TV Xuxa, para participar do quadro Memória X. A apresentadora contou que rolou um clima durante a gravação do episódio e depois Junno pediu seu telefone.

O relacionamento começou com rapidez e eles estão juntos até hoje. Apesar do longo relacionamento, eles nunca subiram ao altar, mesmo morando sob o mesmo teto. "Digo e repito: quero morrer ao seu lado, Ju", declara a famosa em seu livro de 2020.

