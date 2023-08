Após ida ao Criança Esperança, Eliana vai para a Globo?

Eliana Vai para a Globo? Famosa esteve no Criança Esperança com Xuxa e Angélica - Foto: Reprodução/Instagram/Globo@eliana/juliarodrigues

Apresentadora do SBT, famosa participou do Criança Esperança na emissora adversária.

Eliana, 49 anos esteve no Criança Esperança ao lado de duas realezas dos programas infantis, Xuxa e Angélica, o que deixou o público curioso se isso seria a saída do SBT. Eliana vai para a Globo?

Eliana continua no SBT

Apesar da participação marcante no Criança Esperança, Eliana não deve ir para a Globo, não por enquanto. A apresentadora tem um contrato com o SBT vigente até o final de 2024, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o que a impede de partir para a concorrência.

Além disso, em agosto do ano passado, depois de rumores que a loira estaria negociando com a Globo, Eliana desmentiu a informação por meio de sua assessoria e disse que estava muito feliz com o momento atual de sua carreira.

A presença da loira na campanha beneficente comandada pela TV Globo pode deixar o público com dúvidas sobre seu futuro, mas essa não é a primeira vez que Eliana aparece em outra emissora. O SBT também liberou a famosa no começo do ano para participar de um especial de 70 anos da Record TV, emissora em que a apresentadora fez história com o programa infantil Eliana & Alegria.

A relação de Eliana parece ser amigável com as concorrentes e não necessariamente um indicativo que ela deseja sair do SBT. A artista até aproveitou o espaço na TV Globo para fazer propaganda do Teleton, o projeto beneficente que é apoiado pelo canal de Silvio Santos há muitos anos e ajuda a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). "Sou madrinha com muita honra. Vocês não podem perder de doar para as crianças aqui do Criança Esperança e também para o Teleton que vai ser em novembro", anunciou.

A apresentadora Eliana recebe R$ 920 mil por mês no SBT, além de faturar campanhas publicitárias em seu programa de domingo no canal de Silvio Santos, segundo apuração do jornalista Lucas Pasin, do UOL, em agosto de 2022

Já são mais de três décadas de carreira que a consagraram como um dos maiores nomes da televisão. Eliana é a única apresentadora mulher com um programa de auditório dominical na televisão brasileira e é vice-líder de audiência aos domingos, perdendo apenas para o Domingão com Huck, da TV Globo, segundo dados compartilhados pela famosa no Instagram, baseado em análise do Kantar Ibope, empresa que mede audiência.