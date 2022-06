Fortuna de Amber Heard: atriz deve US$ 15 milhões a Johnny Depp

A fortuna de Amberd Heard, de 36 anos, desperta o interesse dos fãs, mas não exatamente por seu trabalho recente em Hollywood, mas pela batalha legal que ela trava atualmente com seu ex-marido Johnny Depp, com quem enfrentou um julgamento multimilionário. O resultado da ação judicial não foi tão favorável a atriz, que terá que pagar US$ 15 milhões ao ator – algo em torno de 72 milhões de reais.

Um júri decidiu que Johnny Depp foi difamado por sua ex-esposa Amber Heard após um julgamento bombástico de cinco semanas na Virgínia. Em comparação, o júri concedeu a Heard US$ 2 milhões no processo.

A vitória é um feito notável para o ator indicado ao Oscar, que disse que perdeu seus papéis em Piratas do Caribe e Animais Fantásticos após o editorial de 2018 de Heard no Washington Post se revelar vítima de abuso doméstico e sexual.

Embora Heard não tenha citado Depp no ​​artigo, ele argumentou que isso o difamava e lhe custava negócios lucrativos. Ele também afirmou que Heard era o abusivo.

Mas qual é o patrimônio líquido da artista?

Qual a fortuna de Amber Heard?

A fortuna de Amber Heard está em debate. A Fox Business informa que é de US$ 8 milhões, enquanto o patrimônio líquido da Celebrity lista o patrimônio líquido de Heard em US$ 2,5 milhões.

O julgamento por difamação desnudou as finanças do casal e revelou que Heard ganhou US$ 10 milhões em receita bruta entre 2013 e 2019.

É um contraste impressionante com o patrimônio líquido relatado de seu ex-marido, no valor de US$ 150 milhões.

Mas, ao contrário da carreira bem estabelecida de Depp, a Heard’s tinha acabado de atingir seu primeiro grande sucesso quando as batalhas no tribunal começaram.

Sua carreira começou como modelo em Nova York, antes de se mudar para Los Angeles e estrelar videoclipes e conseguir pequenos papéis em séries de televisão como Jack & Bobby, The Mountain e The OC.

Ela fez sua primeira aparição no cinema em Friday Night Lights (2004), e começou uma carreira de altos e baixos que totalizou 51 créditos de atuação, de acordo com o IMDB.

Seu primeiro papel principal foi no filme de terror de 2006 All the Boys Love Mandy Lane, mas seus papéis mais notáveis ​​incluem o interesse amoroso muito mais jovem de Seth Rogen em Pineapple Express, uma breve aparição em Zombieland e seu papel coadjuvante em The Rum Diary, onde ela conheceu Depp.

Depois de uma série de papéis menores em 2015 – notadamente Magic Mike XXL e The Danish Girl – Heard conseguiu seu maior papel até hoje: Mera no blockbuster de 2018 Aquaman.

Heard recebeu US$ 1 milhão pelo papel e, depois que o filme faturou US$ 1 bilhão em todo o mundo, recebeu US$ 2 milhões pela sequência de 2023 Aquaman and the Lost Kingdom. Sua continuação com o projeto atraiu milhões para assinar uma petição pedindo que seu personagem fosse reescalado.

Além de filmes, Heard tem 31 créditos como modelo profissional, incluindo campanhas com a Guess, uma embaixadora global na L’Oreal Paris (no valor de US$ 1,625 milhão), e trabalho com o Festival de Cinema de Cannes e a Harper’s Bazaar.

À medida que o drama do tribunal se desenrola, uma coisa é certa, o veredicto final deste julgamento terá um impacto significativo nas vidas de Depp e Heard; mas especialmente de Heard.