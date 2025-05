Fortuna de Lady Gaga em 2025: o império de US$ 300 milhões

Lady Gaga, nascida Stefani Joanne Angelina Germanotta, é uma potência no mundo do entretenimento, e sua fortuna explica isso.

O patrimônio líquido de Lady Gaga em 2025 é quase tão grande quanto sua criatividade e talento – e dona de uma fortuna à altura. A cantora sempre foi fascinada pela fama, e isso a tornou uma das pessoas mais famosas do planeta.

Qual é a fortuna estimada da Lady Gaga?

O patrimônio líquido estimado de Lady Gaga em 2025 é de US$ 300 milhões, de acordo com o Celebrity Net Worth. A fortuna foi conquistada através da venda de discos, shows, publicidade, imóveis e atuações em filmes.

Segundo a Forbes, com shows realizados em sua residência em Las Vegas, Gaga arrecadou até US$ 1 milhão por noite, sem contar as vendas de produtos. Para o show em Copacabana, o cachê deve superar US$ 1 milhão, segundo projeções.

Mas Gaga também não teve uma origem humilde. Em entrevista, a cantora contou que sua família era próspera: seu pai era dono de uma empresa de internet e sua mãe foi, em certa época, vice-presidente da Verizon. Segundo a revista New York, a vida confortável da família permitiu que a família a enviasse, junto com sua irmã, para escolas particulares de elite na cidade de Nova York.

Como Lady Gaga ficou famosa?

Lady Gaga, nome artístico de Stefani Germanotta, começou no piano ainda criança e, aos 17 anos, já estudava música na prestigiada Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York. Abandonou o curso dois anos depois para correr atrás do sonho de ser cantora profissional — com apoio do pai, que bancou seu aluguel por um ano com um prazo: ou ela fazia sucesso até os 21 anos ou voltava a estudar.

Depois, a americana formou a Stefani Germanotta Band e, prestes a encerrar o “prazo” dado pela família, chamou a atenção da cantora Wendy Starland, que a apresentou ao produtor Rob Fusari. Juntos, criaram músicas e, segundo algumas versões, também surgiu ali o apelido “Lady Gaga”.

Com a faixa “Beautiful, Dirty, Rich”, Gaga assinou com a Island Def Jam por US$ 850 mil, mas foi dispensada pouco depois. Decepcionada, mergulhou na cena artística do Lower East Side, em Nova York, onde conheceu Lady Starlight, DJ com quem passou a se apresentar em clubes locais.

A virada veio com a música “Just Dance”, gravada em 2008. A canção impressionou Akon, e com aval de Jimmy Iovine, chefão da Interscope Records, Gaga lançou o single em abril daquele ano. Foi o primeiro passo de uma carreira que explodiria no pop mundial.

Antes disso, ela ainda compôs para nomes como Britney Spears e The Pussycat Dolls, até finalmente alcançar o estrelato com seu próprio nome.