FOTO: quem é a namorada do Felipe Neto?

Quem é fã e acompanha o youtuber e empresário Felipe Neto, 35, nas redes sociais viveu uma novela nos últimos meses. O público viu a troca de publicações entre ele e Juliane Carvalho e aguardava pelo anúncio oficial do romance do casal, que só agora publicou foto lado a lado. Veja quem é a nova namorada de Felipe Neto!

Conheça a nova namorada do Felipe Neto

Felipe Neto está em um relacionamento com a estudante de direito Juliane Carvalho, de 21 anos de idade. A primeira foto dos dois como casal foi publicada nos stories do Instagram da moça no último domingo, 5, rede social em que ela soma mais de 250 mil seguidores atualmente.

Felipe Neto repostou a foto também em seus stories para os seus mais de 17 milhões de seguidores, o que causou alvoroço entre os fãs do youtuber na internet. Os comentários dos seguidores do empresário encheram o perfil da jovem, que ganhou muitos elogios por conta da beleza, além de mensagens parabenizando-a pela relação. Até pedidos como "cuida bem do fefo" surgiram.

A jovem já era apontada como affair do famoso nos últimos meses, por conta de publicações nas redes sociais. Além de postarem fotos nos mesmo locais, eles também trocavam comentários, alguns bastante apaixonados deixando um clima de romance no ar.

Existem posts dos dois desde o mês de junho, comemorando o dia dos namorados. Na foto de 12 de junho, Juliane mostrou os presentes que ganhou na data e colocou um emoji de rostinho apaixonado na legenda. Nos comentários, Felipe Neto escreveu: "visão privilegiada". "Eu que tenho sorte", respondeu Juliane.

Nos meses seguintes, a dinâmica continuou. O casal permaneceu discreto, sem nunca postarem fotos juntos, mas trocavam mensagens carinhosas nos comentários da rede social e Felipe Neto sempre elogiava as novas fotos da garota. Só agora em novembro que o casal resolveu se assumir e postou a primeira foto juntos.

Entre as paixões do empresário, Juliane compartilha o time do coração. A estudante é torcedora do Botafogo, assim como Felipe Neto. A partir de agora, os fãs ficarão de olho se o famoso vai continuar com um relacionamento discreto ou expor mais a nova namorada, que é bastante presente nas redes, embora não trabalhe como influencer como o amado.

Com quem Felipe Neto já namorou?

Felipe Neto namorou algumas famosas nos últimos anos, um de seus relacionamentos mais longos foi com Bruna Gomes, 27, com quem ficou entre 2016 e 2021. Influencer e youtuber, ela também ficou conhecida na internet ao vencer o Big Brother Portugal 2022.

Outra personalidade com que Felipe Neto namorou foi a youtuber, artista plástica e influencer Maddu Magalhães, 34, relacionamento que também durou quase 5 anos. O romance chegou ao fim em 2015 e foi marcado por traições, segundo contou Maddu em 2022 no Venus Podcast.

Felipe Neto também teve um rápido affair com a atriz e apresentadora Renata Del Bianco, 38, em 2010, época em que ele começou a dar seus passos no Youtube. Ela contou ao UOL em 2021 que eles se conheceram durante a gravação de um vídeo de humor para a internet e ficaram apenas uma vez.

