O que aconteceu com Felipe Neto e o Bis? Entenda a polêmica

O empresário e influenciador digital Felipe Neto, de 35 anos, está sendo atacado por bolsonaristas após se tornar garoto-propaganda da marca de chocolates Bis. Com a campanha no ar no desde 10 de outubro, terça-feira, apoiadores da direita começaram uma onda de boicote contra a empresa devido ao posicionamento político do famoso.

O que aconteceu com Felipe Neto e a marca Bis?

A marca Bis e Felipe Neto estão recebendo uma série de ataques na web após o lançamento de uma campanha de publicidade com o influenciador digital. A empresa de chocolates escolheu o empresário como o novo rosto da marca, o que desagradou a base de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já que o carioca é um forte opositor do político.

A empresa escolheu o famoso não só para fazer publicidade em sua página no Instagram, onde soma mais de 17,4 milhões de seguidores, mas também patrocinou o episódio em que o rapaz é entrevistado no podcast PodPah. Foi exibida uma propaganda da Bis durante a conversa. Tudo indica também que a marca promoverá alguma campanha ao lado do influenciador na Comic Con Experience, em dezembro. "Muito obrigado Bis por estarmos juntos nessa jornada! Hoje (10) no PodPah 19h e em breve novidades na CCXP!", escreveu.

Logo que a campanha foi lançada, apoiadores da direita começaram a publicar a hashtag #BisNuncaMais no X (antigo Twitter), além de vídeos afirmando que nunca mais irão consumir Bis e que estão trocando a marca por outros chocolates.

Políticos da direita também fizeram publicações contra a Bis e o famoso. Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara dos Deputados, compartilhou uma foto de KitKats, marca concorrente. "Aqui em casa, ninguém vai financiar Felipe Neto. Bis aqui nunca mais! Só vamos comer KitKat", escreveu. Já o deputado André Fernandes (PL-CE) disse ter gostado da manifestação. "Gostei do boicote a Bis depois de patrocinar um dos caras que mais pregam ódio na internet brasileira. Isso serve de lição! #BisNuncaMais", escreveu. A página oficial da Bis no Instagram também está recebendo uma série de comentários negativos sobre a parceria com o influenciador digital.

Felipe Neto é odiado pela direita por conta das críticas feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por apoiar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições de 2022.

Quem é Felipe Neto?

Natural do Rio de Janeiro, Felipe Neto é influenciador digital, empresário e youtuber que começou a fazer sucesso na web em 2010, quando criou o canal "Não Faz Sentido", marcado pelo tom crítico a filmes, bandas e cantores que o famoso não gostava na época. O rapaz arrumou muitas tretas com celebridades e seus fãs por conta dos vídeos, mas também ganhou milhões de seguidores.

Ao longo dos anos, Felipe mudou o conteúdo do canal e hoje soma mais de 45,6 milhões de inscritos com vídeos humorísticos ao lado de sua equipe, com conteúdos que variam entre reacts, videogames, gincanas, entre outros. Já no Twitter, o tom é outro: o carioca usa a página principalmente para expor suas opiniões sobre política e assuntos de relevância na sociedade.

Além da carreira na web, Felipe também investiu na área de negócios - ele é um dos sócios da agência Play9, que gerencia a produção de conteúdo na web para outros famosos como Galvão Bueno e Paola Carosella.

Quem inventou o chocolate Bis?

O Bis foi inventado pela empresa Lacta em 1942, uma das marcas mais conhecidas de chocolates no Brasil. O produto recebeu esse nome porque, durante os testes, todos que experimentavam queriam comer mais um. Assim, os chocolates começaram a ser vendidos em várias unidades em cada caixa e se tornaram extremamente populares no país até hoje.

Além do sabor tradicional de chocolate, o Bis também está disponível atualmente em chocolate branco e em combinação com o biscoito Oreo. Outras edições que já foram vendidas anteriormente incluem os sabores limão, laranja, morango, frutas vermelhas e avelã. Também é vendido em outros formatos, como o Bis mini e o Bis Extra.