Quem é a namorada de Nicolas Prattes?

O ator Nicolas Prattes, 26, namora a ex-bailarina do Faustão Luiza Caldi, 27, há um ano. Apaixonados, os dois sempre compartilham cliques juntos nas redes sociais após assumirem o romance ao público. A moça é mineira e tem outra profissão além da carreira artística.

Qual o nome da namorada de Nicolas Prattes?

Nicolas Prates e Luiza Caldi estão juntos desde agosto de 2022. A jovem é mineira, mas atualmente mora em São Paulo. Ela é mais conhecida por ter sido uma das bailarinas do Faustão na Band, quando começou a dançar profissionalmente pela primeira vez.

Luiza também é formada em Odontologia e trabalha como cirurgiã-dentista, além de ser influenciadora digital somando mais de 100 mil seguidores em sua página no Instagram.

Multitalentosa, a maneira já foi atleta de handebol e faz aulas de dança desde criança. Luiza também é dona de sua própria marca de roupas, a Luiza Caldi Brand.

Caldi deixou o cargo como bailarina do Faustão em janeiro deste ano, quando a Band demitiu todo o balé e membros da equipe da atração por conta da crise financeira causada pela baixa audiência.

O casal só assumiu o relacionamento após boatos começarem a circular na imprensa de que o ator estava com uma nova namorada misteriosa. Logo o famoso fez uma publicação em suas redes sociais confirmando que não estava mais solteiro.

Anteriormente, Prattes namorou a atriz Juliana Paiva, com quem contracenou na novela “O Tempo Não Para” (2018), e também Lívian Aragão, filha do comediante Renato Aragão. No ano passado, o global terminou o namoro com a estudante de Medicina Bruna Blaschek.

O ator retorna às telinhas como Miguel, um dos protagonistas da novela Fuzuê que estreia no horário das sete em 14 de agosto. O famoso fez sucesso recentemente ao interpretar Diego em “Todas as Flores” (2022), folhetim do GloboPlay.

Veja: Giovana Cordeiro tem namorado? Atriz de Fuzuê namora global