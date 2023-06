FOTOS irmã de Neymar: o antes e depois de Rafaella Santos

Influenciadora digital com milhões de seguidores nas redes sociais, Rafaella Santos é mais conhecida por ser a irmã de Neymar. A jovem de 27 anos de idade também chama atenção na internet pelo visual, que mudou bastante ao longo dos anos, depois de realizar vários procedimentos estéticos.

Como é o antes e depois da irmã de Neymar?

Quatro anos mais nova do que Neymar, quando Rafaella Santos ficou conhecida no país, ainda era uma adolescente. Por isso, o público pôde acompanhar muitas mudanças na aparência da influenciadora digital, tantos as comuns da transição para a fase adulta como as intervenções estéticas.

Algumas mudanças significativas no rosto de Rafaella ocorreram em 2020, quando a irmã de Neymar fez uma remodelação facial, em que mexeu na mandíbula, lábio, malar, olheiras e nariz, que ficou mais fino. A revelação foi feita nas redes sociais do médico Samuel Montalvão, que mostrou imagens antes e depois da moça.

Na época, ela também revelou nas redes sociais que perdeu 14 quilos, o que mudou bastante o seu corpo de forma geral. Na época, ela fez uma dieta com o intuito de perder nove quilos, mas acabou se saindo melhor que o esperado e enxugou alguns quilos a mais do que sua meta.

Além disso, Rafaella já passou por vários outros procedimentos do mundo da beleza. Em papo com o Podcats, agora em junho de 2023, a famosa confirmou que fez algumas cirurgias plásticas, como silicone nos seios e uma lipo HD na barriga, o que é possível observar em algumas das fotos de biquini da famosa nas redes sociais.

Além disso, ela contou que já realizou outros procedimentos menos invasivos, como botox. Segundo a famosa, sua boca sempre foi "carnuda", por isso ela só preenche um pouco de vez em quando os lábios, mas que em maior parte eles são verdadeiros. E além disso, a irmã de Neymar garante que apesar de muitos pensarem que ela aplicou silicone nas nádegas, seu bumbum é natural.

Quem é a mãe de Neymar e Rafaella?

Não é apenas a irmã de Neymar que ficou conhecida entre o público e a mídia por causa da fama do jogador de futebol. Sua mãe, Nadine Santos, também se destaca. Com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, ela também chama atenção como Presidente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Nadine tem 56 anos de idade e também viveu polêmicas por causa do conturbado relacionamento com o modelo e influencer Tiago Ramos, hoje com 25 anos de idade. Eles tiveram idas e vindas entre 2020 e 2022 e o rapaz chegou a participar de A Fazenda 2022 após o término, edição marcada pela expulsão de Tiago junto ao peão Shay, durante um conflito entre os dois que acabou em agressão.

Assim como Rafaella, a mãe de Neymar também é adepta de alguns procedimentos estéticos para mexer na aparência. Em 2022, ela passou por um rejuvenescimento facial com preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos, bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica que deu uma repaginada no visual.

Antes disso, no ano anterior, ela também esteve no consultório do doutor Samuel Montalvão - que cuidou da remodelação facial da irmã de Neymar - para uma harmonização facial para deixar o rosto mais simétrico.

