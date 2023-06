Assumiu traição? Neymar faz post e pede desculpas: 'errei'

Jogador do PSG se desculpou com noiva grávida após notícias de suposta traição com influenciadora

Nos últimos dias, Neymar viu o seu nome estampar os principais sites de entretenimento após a notícia de uma suposta traição à noiva, Bruna Biancardi. Nesta quarta-feira, 21 de junho, ele foi até as redes sociais se desculpar com Bruna, que está grávida do segundo filho do jogador.

O camisa 10 da Seleção Brasileira pediu desculpas à noiva e admitiu o erro que atingiu as duas famílias. Muitos criticaram o jogador pela suposta traição principalmente pelo fato de Bianca estar grávida.

Neymar se desculpa por suposta traição

Em tom misterioso, Neymar publicou texto pedindo desculpas para a noiva Bruna Biancardi, 29 anos, após a suposta traição com a blogueira Fernanda Campos. A notícia foi publicada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com Fernanda, ela foi convidada pelo jogador na véspera do Dia Dos Namorados para o apartamento luxuoso em Vila Madalena, em São Paulo. A coluna do Metrópoles publico vídeos e prints de conversas que seriam supostamente entre Fernanda e Neymar.

No post publicado por Neymar nesta quarta-feira, ele não assume a traição, mas confirma que errou, e pede desculpas à noiva, Bruna Biancardi. Nos comentários, amigos do jogador comentaram.

Confira o post completo.

"Bru,

Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado.

Errei. Errei com vocês.

Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…

Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.

Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar.

O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS, te amo".

Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

O jogador Neymar e a modelo, influenciadora e empresária Bruna Biancardi estão juntos desde agosto de 2021, quando foram vistos juntos em Paris, na França. Com cliques no Instagram em viagens e muitos abraços em fotografias, o relacionamento dos dois passou a ser público.

Porém, em agosto de 2022, um ano depois, o Jornal Extra garantiu que os pombinhos terminaram, após boatos na internet. Segundo a publicação, uma crise no relacionamento agravou-se depois do Arraial promovido por Neymar, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. De acordo com o Extra, o atleta teria traído Bruna depois da modelo ter ido dormir.

Após as notícias, Neymar publicou uma série de stories rindo e tirando sarro dos boatos. Meses depois, o casal reatou o namoro.

Em 18 de abril de 2023, Neymar e Bruna Biancardi anunciaram o primeiro filho, o segundo do jogador, que é pai de Davi Lucca, de 11 anos.

