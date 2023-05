Antes e depois de Debora Ozório, a Petra de Terra e Paixão

Debora Ozório está no ar como Petra em Terra e Paixão. Trabalhando na TV desde 2016, a jovem mudou bastante ao longo dos anos, indo de personagens mais inocentes e românticas até a problemática filha de Antônio La Selva (Tony Ramos). Essa é sua primeira novela no horário nobre da Globo.

Debora Ozório antes e depois

Debora Ozório já mudou bastante de visual para as novelas, mas esta é a primeira vez que a atriz teve que investir em um look mais ousado.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, em maio deste ano, a intérprete de Petra afirmou que precisou tingir as madeixas para viver a personagem. “Foi a primeira vez em que eu mexi no meu cabelo na cor. Já tinha feito corte, mas também nenhum corte tão ousado, acho que esse foi o mais ousado que eu fiz. Foi muito interessante, estou curtindo muito, e foi a primeira vez que mudei radicalmente pra uma personagem.”, disse.

A atriz também contou que não sabe se um dia usaria o cabelo de Petra para ela mesma, mas que para a personagem o corte ficou perfeito. “A galera da caracterização arrasou muito! Estou super curtindo! Estou de franja, e franja tem vida própria!”, afirmou.

Em seu último trabalho na Globo, Além da Ilusão (2022), ela interpretou Olívia, uma personagem que tinha uma aparência bastante jovial. A garota era bastante romântica e ativa politicamente, e também viveu um drama ao se apaixonar pelo padre da cidade.

Agora, ela retorna às telinhas para interpretar Petra, filha caçula de Antônio e Irene (Glória Pires). A jovem é viciada em remédios tarja pretas e tem uma vida amorosa muito conturbada, passando por um casamento anulado. Ela cai na lábia do golpista Luigi (Rainer Cadete) após conhecer o italiano em um aplicativo de relacionamentos, sem desconfiar que o rapaz não é milionário como diz e só está interessado em seu dinheiro.

Petra também entrará na disputa pela sucessão de Antônio ao ser incentivada pela mãe e, principalmente, pelo namorado golpista.

Qual é a idade de Debora Ozório?

Debora tem 26 anos. A atriz nasceu em 28 de outubro de 1996, no Rio de Janeiro, e é do signo de escorpião.

A atriz começou a carreira no ano de 2012 no teatro, mas logo fez sua estreia na televisão. Débora fez pequenas participações em Totalmente Demais (2016) e Tempo de Amar (2018), da Globo, e em O Rico e Lázaro (2017), da Record.

Seu primeiro papel fixo em novelas foi em 2018, quando interpretou Pat em Espelho da Vida, novela das 18h. Também esteve no seriado Me Chama de Bruna (2019), da Fox, Filhas de Eva (2021), do Globoplay, e na novela bíblica Gênesis (2021), da Record.

A atriz ficou mais conhecida quando interpretou a ativista Olívia na trama protagonizada por Larissa Manoela. A história da personagem também guardava um grande segredo, já que ela era a filha perdida de Heloísa (Paloma Duarte).

Quem é o namorado da atriz?

A atriz namora desde 2021 o cantor BelaRosa. O namorado de Ozório lançou seu primeiro EP, ‘Me Pede Mais’, há dois anos, que conta com cinco faixas.

Em sua página no Instagram, o cantor compartilha cliques de sua rotina de trabalho, além de publicações com a namorada famosa.

Com uma rotina agitada, a atriz já revelou que os dois sempre dão um jeito de se encontrarem. “Sempre tem um jeito. Amamos nossas profissões e torcemos um pelo outro, isso que importa”, declarou à Contigo em agosto de 2022.

